Difficile de faire respecter les mesures sanitaires avec l’arrivée du beau temps

Depuis jeudi, les masques doivent désormais être portés à l’extérieur en zone rouge et orange, dès qu’un groupe de plus de deux personnes ne résidant pas à la même adresse pratique une activité tant sportive que récréative.

Toutefois, la consigne ne s’applique pas si le groupe demeure assis et maintient une distance de deux mètres entre chacun de ses membres – autant en zone rouge, où les rassemblements sont limités à 8 personnes, qu’en zone orange, où un maximum de 12 personnes peut se retrouver.

À Gatineau, le parc des Cèdres et la marina d’Aylmer ont été pris d’assaut par des foules. Selon le SPVGService de police de la Ville de Gatineau , entre 300 et 400 personnes s’y trouvaient, vendredi et samedi soir.

Lors de la plupart des interventions des forces policières, les gens se sont conformés aux demandes des agents et se sont dispersés. Des constats d’infraction ont cependant été remis aux récalcitrants.

Le SPVGService de police de la Ville de Gatineau indique avoir augmenté sa présence dans le secteur.

De nombreux résidents d'Ottawa ont profité du beau temps pour se retrouver au parc Major's Hill, en cette 3e vague de la pandémie. Photo : Radio-Canada / Rémi Authier

Au parc Major's Hill et à la plage Mooney’s Bay, à Ottawa, plusieurs personnes étaient également rassemblées samedi, malgré l’ordre de rester à la maison en vigueur depuis jeudi en Ontario.

La Ville indique que les Services des règlements municipaux (SRM) interviennent lorsqu’ils reçoivent des appels de citoyens pour des plaintes.

Les agents des Services des règlements municipaux continuent de faire preuve de discrétion et de remettre des avertissements verbaux, lorsque possible. Toutefois, les personnes qui refusent de collaborer et d’obtempérer recevront des amendes , a soutenu Roger Chapman, directeur des SRMServices des règlements municipaux , dans un courriel envoyé à Radio-Canada.

Une gestion difficile pour les services policiers

L’ancien directeur de la Sûreté du Québec (SQ), Marcel Savard, explique qu’au Québec, la gestion du port du masque peut parfois être difficile.

Ce dernier divise les mesures sanitaires en place en deux catégories. D’abord, il y a le couvre-feu, qui, selon lui, est plus facile à faire respecter puisque la mesure s’applique à toute la population, à quelques exceptions près. C’est blanc ou c’est noir, à part les exceptions et les cas particuliers d’urgence.

Ensuite, il y a les mesures comme le port du masque et la distanciation physique, qui nécessitent une enquête sur place. Est-ce qu’ils sont dans une bulle ? Est-ce qu’ils sont dans le même groupe ? Est-ce qu’il y a de la distanciation entre chacun ? Tout ça est très sensible.

M. Savard rappelle que les policiers doivent faire preuve de jugement et éviter les confrontations. L’enjeu, actuellement, c’est d’éviter qu’il y ait de l’augmentation de tensions pour nous amener à une confrontation entre différentes parties , dit-il.

L’ancien directeur de la SQSûreté du Québec fait également valoir le rôle des policiers dans la crise sanitaire actuelle. Il ne faut pas aller diminuer le rôle de la police en fonction du masque seulement. […] Les policiers ont vu ce dossier-là comme étant un mandat de vraiment protéger la vie.

Avec les informations de Rémi Authier et de Nicole Chiasson