Un motocycliste blessé grièvement après une sortie de route dans les Laurentides

Les services d'urgence ont été appelés vers 14 h pour une embardée sur le chemin du Nordet, non loin du parc national du Mont-Tremblant. Le conducteur a été transporté à l'hôpital et en soirée, la Sûreté du Québec a indiqué qu'on ne craignait plus pour sa vie .

Les raisons ayant causé cette perte de contrôle demeurent pour le moment inconnues. Un enquêteur s'est rendu sur place pour déterminer les circonstances de l'accident.