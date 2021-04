À la maison au plus tard à 20 h à Montréal et à Laval

Seules ces deux municipalités sont visées par ces mesures, et non pas l’ensemble du Grand Montréal.

Les habitants de la Montérégie par exemple, dont les villes de Longueuil, de Saint-Lambert et de Brossard ne sont séparées de la métropole que par un pont, pourront de leur côté vaquer à leurs occupations à l’extérieur jusqu’à 21 h 30.

Cette mesure avait été annoncée par le gouvernement Legault jeudi dernier. Il avait expliqué que ce changement avait été décidé au nom de la prudence, afin d'éviter que Montréal et Laval voient de nouveau le nombre de cas de COVID-19 exploser, comme c’est le cas actuellement dans les régions de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches et de l'Outaouais.

D’ailleurs ces trois régions, dont certains secteurs sont frappés depuis début avril de mesures d’urgence qui devaient cesser le 12 avril, verront celles-ci prolongées au minimum d’une semaine. On parle notamment de la fermeture des écoles et des commerces non essentiels, de même que, là aussi, du respect du couvre-feu à 20 h.

S’ajuster pour la santé des Québécois

Ces rebondissements sur le plan des mesures sanitaires n’ont pas été les seuls à être annoncés au cours de la semaine.

Craignant une troisième vague déferlante, notamment en raison de la présence de plus en plus importante de variants du coronavirus plus contagieux et plus virulents, le gouvernement est en effet revenu sur plusieurs assouplissements qu’il avait accordés il y a peu, en zone rouge comme en zone orange.

Ainsi, après avoir pendant deux semaines assisté à leurs cours en présentiel à temps plein, les élèves des 3e, 4e et 5e secondaire en zone rouge devront recommencer lundi à assister à leurs cours en personne une journée sur deux seulement. Les élèves de cette zone devront également faire une croix sur leurs activités parascolaires.

En zone orange, ce sont les élèves du primaire qui se verront imposer des mesures sanitaires accrues, avec le port du masque obligatoire, comme c'est déjà le cas en zone rouge.

S’entraîner, prier et manger

En zone rouge, les salles d'entraînement qui avaient eu le feu vert pour rouvrir leurs portes à compter du 26 mars ont fermé de nouveau jeudi. En zone orange, les gyms restent ouverts, mais le port du masque y sera obligatoire, tout comme la tenue d'un registre de fréquentation.

Dans les lieux de culte, l'assistance maximale a été revue à la baisse, passant de 100 à 25 fidèles en zone rouge et de 250 à 100 fidèles en zone orange.

Les restaurants, qui sont fermés en zone rouge depuis le 1er octobre, pourront continuer à accueillir des clients en salle en zone orange. Ceux-ci ne pourront cependant pas changer de table au cours de leur visite.

Par ailleurs, depuis jeudi, il est interdit aux résidents des zones rouges et orange de se rendre en zone jaune, soit dans le Nord-du-Québec, sur la Côte-Nord, en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, bien que la mise en place de barrages routiers ne soit pas prévue pour faire respecter cette mesure.