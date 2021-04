La mobilisation citoyenne pour protéger le parc Central se poursuit

Les organisateurs s'attendaient à accueillir une cinquantaine de citoyens à cette manifestation au parc Central de Sherbrooke, mais ce sont plus du double qui se sont présenté, signe que la grogne ne faiblit pas.

Selon Isabelle Lord, de l'Association citoyenne du parc Central, il s'agit d'un lieu important pour bien des résidents du secteur de Rock Forest et d'ailleurs.

L'appel d'offres pour la construction du terrain ayant déjà été publié, Isabelle Lord regrette que les citoyens soient mis devant le fait accompli, pour un projet de 2,8 millions [de dollars ], qui est à proximité d'un ruisseau, puis d'un milieu humide.

Les élus de la ville de Sherbrooke ont approuvé en 2019 un vaste projet, incluant la construction de plusieurs nouveaux terrains de soccer dans ce parc, mais devant la forte opposition, celle-ci a modifié son approche. Depuis, ce serait un seul terrain de soccer synthétique qui serait construit.

En ce moment, avec le terrain synthétique, on ne touche pas du tout à la nature, à l'espace naturel, y'a aucun arbre qui est coupé. On reprend essentiellement le même espace du terrain naturel et on le change en terrain synthétique.

Une citation de :Annie Godbout, conseillère municipale du district de Rock Forest