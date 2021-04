Troisième vague : les hôpitaux de Chaudière-Appalaches près du point de bascule

Quarante lits sont disponibles dans le réseau d'hôpitaux du CISSS de Chaudière-Appalaches pour les patients atteints de la COVID-19.

Or, le CISSS a le personnel pour s'occuper de seulement 20 lits. Présentement, 17 personnes sont hospitalisées en raison du virus, dont cinq en soins intensifs.

Si les hospitalisations continuent à progresser, nous devrons faire un délestage important afin de soutenir la capacité des hospitalisations des unités COVID , prévient la directrice régionale de santé publique, la Dr Liliana Romero.

Elle constate que la région a d'ailleurs battu un nouveau record de cas, samedi, avec 220 nouvelles infections.

Le nombre d'éclosions en milieu de travail a également grimpé de 45 à 48.

Appel à la vaccination, malgré des records

Le CIUSSS rappelle que des plages horaires pour les 55 ans et plus qui veulent recevoir le vaccin AstraZeneca sont toujours disponibles, avec ou sans rendez-vous.

Des coupons pour le sans rendez-vous sont toujours disponibles jusqu’à 20 h samedi soir pour Saint-Georges et Lévis , fait savoir le CISSS de Chaudière-Appalaches.

Les quatre centres de vaccination massif (Lévis, Saint-Georges, Thetford et Montmagny) offriront la vaccination avec le vaccin AstraZeneca également avec rendez-vous dès le 13 avril, et ce, de 8 h à 20 h. Il est possible de s'inscrire via le portail Clic Santé.

Samedi, la région a octroyé 4525 doses de vaccins. C'est près de 230 de moins que la veille, qui a connu un record de 4781 doses injectées.