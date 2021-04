Une adolescente ouvre un restaurant de cuisine vietnamienne à Gatineau

Une jeune fille de 14 ans qui s’est lancée en affaires avec sa mère, en pleine pandémie, a inauguré, samedi, le Vic & CO Cuisine Viêt dans le district Deschênes de Gatineau.

La cuisine est devenue de plus en plus présente dans la vie de Victoria Vu Duc avec le confinement et les périodes d’école à distance.

« J’avais beaucoup de temps libre [...]parce qu’on n’avait pas d’horaire complet d’école en ligne. J’ai commencé à cuisiner chaque jour avec ma mère », se rappelle-t-elle.

De fil en aiguille, l’adolescente et sa mère ont commencé à faire des plats en plus grande quantité ainsi qu’à partager avec les gens aux alentours. C’est ainsi que l’idée de se lancer en restauration a germé.

Maintenant que j’ai ouvert le restaurant, c’est un autre défi et je suis prête à le conquérir , s’enthousiasme la jeune entrepreneure.

Victoria Vu Duc a aiguisé sa passion pour la cuisine durant les périodes de confinement imposées en raison de la COVID-19. Photo : Radio-Canada / Olivier Plante

Bien avant l’ouverture, samedi, du Vic & CO Cuisine Viêt, Victora Vu Duc et sa mère, Coco Tran, avaient déjà lancé un service de repas pour emporter qu’elles opéraient depuis leur domicile.

Mme Tran, qui est copropriétaire d’un salon d’esthétique fermé en raison de la COVID-19, explique que le projet est vraiment porté par sa fille.

« Le restaurant, c’est vraiment pour Victoria parce que c’est elle qui a commencé ça. [...] Comme le salon d’esthétique est fermé, j'ai beaucoup de temps pour l’aider à démarrer son commerce », souligne-t-elle.

Elle précise que sa fille souhaite redistribuer une partie des profits à des organismes à but non lucratif.

Moi, comme entrepreneure, j’aime ça, ce [genre de] défi. [...] Elle est jeune. Si elle vit des échecs et que ça ne fonctionne pas, ce n’est pas grave. Elle a le temps d’apprendre , ajoute Mme Tran.

Dans l’impossible, il y a toujours du possible. Une citation de :Coco Tran, copropriétaire du restaurant Vic & CO Cuisine Viêt

Si elle a le sourire fendu aux lèvres quand elle parle de son projet culinaire, Victoria Vu Duc insiste sur le fait qu’il n’est pas question, pour elle, de lâcher du lest sur son parcours scolaire.

« Au fur et à mesure, je dois apprendre comment gérer ma vie personnelle, ma vie à l’école et ma vie au travail. Je vais apprendre vite », dit-elle.

Plusieurs enseignants de son école lui ont d’ailleurs rendu visite pour le jour un du restaurant. Étant donné les mesures sanitaires en place, seules les commandes pour emporter pouvaient être offertes pour ce lancement.

« Je pense que c’est une élève qui est très studieuse, qui veut bien réussir tout ce qu’elle entreprend. Je pense que c’est un gros défi, mais qu’elle va réussir à la hauteur de nos attentes et des ses attentes à elle », estime Valérie Gougeon, qui enseigne à la jeune fille.

