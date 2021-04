Un nouveau traversier pour remplacer le F.-A.-Gauthier, suggère Pascal Bérubé

Le navire est actuellement à quai en raison d'une fuite d'huile. Lundi, le navire a perdu de l'huile lors d'une traversée entre les deux rives.

Il s'agit d'un problème similaire à celui qui a entraîné sa mise hors service en novembre dernier, soit un problème lié à la défectuosité d'un joint d'étanchéité survenu en novembre dernier et qui avait entraîné la mise hors service du navire pendant quatre mois.

Pascal Bérubé, exaspéré par la situation, considère que les problèmes répétés touchant le F.-A.-Gauthier sont préjudiciables pour la Matanie et la Côte-Nord.

Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de poursuite du gouvernement du Québec à l'égard du chantier maritime Fincantieri en Italie? On voit bien que ce navire est plein de problèmes qui ne se règlent pas. Et manifestement, la construction est à l'origine de plusieurs de ces problèmes , estime le député.

Pascal Bérubé, député péquiste de Matane-Matapédia (archives). Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

M. Bérubé va même jusqu'à dire qu'une réflexion doit être entamée pour éventuellement remplacer le F.-A.-Gauthier.

Une réflexion qu'on va devoir se faire, et peut-être plus vite qu'on pense, c'est la construction d'un nouveau traversier, au Québec cette fois-ci je l'espère. Une citation de :Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia

On en peut pas accepter que, pour des années, on ait un traversier qui n'est pas adapté à la situation pour la desserte maritime entre Matane et la Côte-Nord , conclut le député péquiste.

Le préfet de la MRC de la Matanie, Andrew Turcotte, s'avoue déçu d'apprendre que la STQSociété des traversiers du Québec peine à faire fonctionner le F.-A.-Gauthier normalement.

Ça fait déjà plusieurs années que ça perdure. On a toujours des bris répétitifs. Là, on parle d'une mise en service qui a duré à peine quelques jours, et on est toujours encore hors service pour une raison qui supposément devrait se régler, mais j'ai bien peur que le bateau va encore finir en cale sèche , se désole le préfet.

Andrew Turcotte, maire de Sainte-Félicité et préfet de la MRC de la Matanie (archives). Photo : Radio-Canada / Luc Paradis

Qui va payer encore? Est-ce que ça va être les contribuables? Une citation de :Andrew Turcotte, préfet de la MRC de la Matanie

Joint par Radio-Canada, le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny, n'a pas voulu commenter les plus récents déboires du traversier.

La Société des Traversiers du Québec (STQ) n'a pas voulu commenter les propositions de Pascal Bérubé.

Avec des informations de Geneviève Génier Carrier et de Marie-Christine Rioux