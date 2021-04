Équipe de rugby d’Ottawa recherche joueurs

Le profil d’un joueur de rugby à 13, si on le compare au football américain, c’est quelqu’un qui est capable d’enchaîner les efforts physiques, qui est puissant. C’est un sport de contacts en permanence donc il faut être à un très bon niveau en matière de cardio et d’aérobie , explique l’entraîneur de la future équipe, Laurent Frayssinous.

Les Aces feront partie de la nouvelle North American Rugby League (NARL), tout comme le Wolfpack de Toronto. Douze équipes américaines lanceront le nouveau circuit dès cet été, selon les règles de la Rugby League, avec 13 joueurs sur le terrain.

Les trois essais offriront la possibilité à des athlètes d'obtenir un contrat professionnel. Les Aces invitent les joueurs de rugby, mais également ceux d’autres disciplines, comme le football et le soccer.

Parfois, on ne pense pas qu’on a le potentiel pour rentrer dans un nouveau sport alors que justement, il faut essayer pour voir ce que c’est et, parfois, on fait de grandes découvertes , assure Frayssinous en entrevue.

Laurent Frayssinous a dirigé les Dragons Catalans de 2013 à 2017. Photo : Dragons Catalans

L'entraîneur français est optimiste qu'il pourra découvrir des talents bruts et ensuite avoir l'occasion de les polir. J’ai confiance dans les qualités génétiques des Canadiens qui sont grands, forts et costauds , lance-t-il. Ils ne connaîtront pas toutes les ficelles du rugby à 13, mais ça, ça va s’apprendre avec l’expérience.

En raison de la pandémie, le calendrier pour les matchs hors-concours qui serviront d’essais n’a pas encore été déterminé. L’entraîneur des Aces espère toutefois pouvoir les tenir en août, question de laisser le temps aux athlètes de s’entraîner en conséquence.

La nouvelle formation devait faire ses débuts dans la Rugby Football League (RFL), un circuit européen, cet été, mais la COVID-19 a forcé les dirigeants à revoir leurs plans de plusieurs façons.

Avec les informations de Jonathan Jobin