Une équipe de la santé publique aurait visité à trois reprises l’entreprise D-Vert, exigeant certains correctifs de leur part. À leur dernière visite, ceux-ci n'auraient toujours pas été faits, alors que d'autres mesures mises en place auraient régressé.

Ouvert depuis le 31 mars seulement, le centre D-Vert, situé à Magog, offre entre autres à ses membres plusieurs murs où pratiquer l'escalade, ainsi qu'une salle d'entraînement.

Après avoir investi plusieurs millions de dollars pour acquérir cet ancien club de tennis et en faire un centre d'escalade, le propriétaire se dit choqué. Il affirme que les mesures sanitaires en place étaient conformes.

On ne comprend pas pourquoi aujourd'hui on est fermé...J'ai même fait rentrer plus d'employés pour s'assurer qu'on respectait plus les normes de santé publique, pour qu'on puisse bien profiter du D-Vert tout le monde ensemble en pleine sécurité.

Au contraire de la santé publique, Vincent Ouellette assure avoir répondu positivement à chacune des demandes faites par les autorités, en s'améliorant à chacune de ses visites.

La nouvelle a provoqué une onde de choc à Magog. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes ont rapidement démontré leur soutien à l'équipe du centre et surtout leur déception quant à cette fermeture temporaire.

Sympathique envers le jeune entrepreneur, le député d'Orford, dont les enfants fréquentent ce centre bien populaire, soutient toutefois cette fermeture préventive.

On a une troisième vague. Si on réussit à la ralentir ou la stopper, on va pouvoir entrevoir un été magnifique. Si on l'échappe, ce n'est pas une bonne solution. Tous ces espaces-là, à l'intérieur, où il y a une certaine densité, on est mieux d'être préventif.

Une citation de :Gilles Bélanger, député d'Orford de la Coalition avenir Québec