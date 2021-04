Nouveau programme scolaire : un refus du Conseil scolaire de Calgary

Son refus rejoint ceux d'autres conseils, dont celui des écoles publiques et catholiques d’Edmonton ainsi que la Nation métisse de l’Alberta et la Confédération des Premières Nations du Traité no 6.

Comme nous sommes le plus grand conseil scolaire de l’Alberta, nous pensons qu’il est très important d’apporter des rétroactions au ministère de l’Éducation , indique le CBEConseil scolaire de Calgary dans un communiqué. Le conseil entend obtenir des points de vue à la rentrée de la part d’enseignants, de spécialistes en programmes scolaires ainsi que de parents d’élèves.

L’ébauche du nouveau programme fait l’objet de nombreuses critiques. Elle est accusée notamment d’être eurocentrique, notamment son approche envers le colonialisme et l’histoire autochtone.

Le mois dernier, la ministre de l’Éducation, Adriana LaGrange, a indiqué que la participation au projet pilote était volontaire, mais qu’elle espérait voir participer des écoles urbaines et rurales.

Le ministère souhaite que le nouveau programme scolaire soit instauré dans les écoles d’ici septembre 2022.

D'après les informations de Pamela Fieber