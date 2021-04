Le NPD dit oui au salaire minimum à 20 $

Le vote a eu lieu vendredi, au premier jour du congrès, et les résultats ont été dévoilés samedi, à l'ouverture du deuxième jour.

La résolution initiale prévoyait que le NPDNouveau Parti démocratique milite en faveur d'un salaire minimum à 15 $ l'heure, mais elle a été jugée trop peu ambitieuse et a été amendée pour passer à 20 $ l'heure.

À titre comparatif, le salaire minimum est de 13,10 $ l'heure au Québec, de 14,25 $ en Ontario et de 15 $ en Alberta.

Cette résolution montre le désir du NPDNouveau Parti démocratique de se distinguer des libéraux et de se positionner comme l'option de gauche au Canada. D'autres résolutions, comme l'élimination des Forces armées canadiennes ou le retrait des statuts de John A. Macdonald, ne font pas l'unanimité au sein du parti.

L'organisation du congrès critiquée par les membres

L'organisation du congrès a été fortement critiquée par les membres du NPDNouveau Parti démocratique . En temps normal, il est tenu en personne et les membres se déplacent pour se réunir à un seul endroit au Canada. À cause de la pandémie, il se tient de façon virtuelle et les problèmes techniques sont nombreux.

Par ailleurs, les journées de travail sont plus courtes puisqu'il faut respecter les fuseaux horaires de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Colombie-Britannique. Les membres ont donc moins de temps pour débattre des points à l'ordre du jour.

J’aimerais qu’on reporte le congrès au complet, a demandé un des membres. Le parti est trop incompétent pour réussir.

Ce n’est pas bon, a lancé un autre. Nous devons avoir un congrès clair et transparent et ce n’est pas le cas.

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, s'est adressé aux membres. D'autres allocutions sont à prévoir de la cheffe du NPDNouveau Parti démocratique en Ontario, Andrea Horwath, et du chef du NPDNouveau Parti démocratique en Saskatchewan, Ryan Meili, plus tard en journée.

Avec les informations de Laurence Martin et de La Presse canadienne