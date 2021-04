Edmundston et le Haut-Madawaska en confinement complet dès minuit

Cette décision est motivée par le nombre élevé de cas de COVID-19 et d'hospitalisations dans cette région.

Les autres collectivités de la zone 4 du Nouveau-Brunswick ne changeront pas de phase d'alerte, a précisé la Dre Russell. Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond, New Denmark et Four Falls se trouveront toujours dans la phase d'alerte rouge, tandis que Saint-Quentin et Kedgwick demeurent en phase jaune.

Si vous vivez dans un secteur de confinement, il est primordial que vous demeuriez à la maison autant que possible, que vous limitiez vos contacts et que vous sortiez seulement pour vous procurer des biens essentiels. Et si vous ne demeurez pas dans ces secteurs, c'est important de ne pas aller dans un secteur en confinement , a expliqué la Dre Russell.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Les règles de ce confinement qui commence le 11 avril 2021 dans les régions d'Edmundston et du Haut-Madawaska. Photo : Radio-Canada

Selon les autorités provinciales de santé publique, ce confinement se justifie par la présence de variants du coronavirus jugés plus contagieux, et d’un risque accru de transmission communautaire de la maladie.

Le gouvernement provincial précise que ce confinement a été recommandé par la santé publique au comité multipartite du Cabinet sur la COVID-19.

Les centres de vaccination contre la COVID-19 vont rester ouverts malgré ce confinement, et les gens qui ont pris rendez-vous recevront leur vaccin comme prévu.

Écoles secondaires : pas de retour en classe lundi

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a par ailleurs annoncé samedi qu'il annulait le retour en classe des élèves du secondaire, partout dans la province.

Ceux-ci devaient retourner à l'école à temps plein le 12 avril dans la plupart des régions. Ce ne sera pas le cas, a indiqué la ministre de la Santé, Dorothy Shephard, lors du point de presse aux côtés de la Dre Russell.

Cette décision sera réévaluée dans la semaine du 26 avril, a ajouté Mme Shephard.

Deux cas de COVID-19 à l’École Saint-Jacques sont par ailleurs confirmés par les autorités provinciales.

Transmission communautaire confirmée

La Dre Russell a indiqué qu’il y avait 16 cas confirmés de transmission communautaire dans la région d’Edmundston. Ce sont des cas pour lesquels nous ne pouvons pas lier l'origine de l'infection à un cas confirmé existant , a-t-elle expliqué.

Dorénavant, Santé publique présumera que tous les cas positifs de COVID-19 au Nouveau-Brunswick sont [causés par] un des variants préoccupants qui sont extrêmement contagieux. Une citation de :Dre Jennifer Russell

Un nouveau décès

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a annoncé samedi la mort d’une des personnes qui a contracté la COVID-19 dans la province.

Le décès des suites de la COVID-19 d’une personne qui avait entre 70 et 79 ans dans la région d’Edmundston et de Grand-Sault est le 33e associé au coronavirus à survenir au Nouveau-Brunswick depuis le début de pandémie, a souligné la Dre Jennifer Russell, en conférence de presse samedi après-midi.

L'hôpital régional d'Edmundston le 7 avril 2021. Photo : Radio-Canada / Bernard LeBel

Nombre record d'hospitalisations

Le nombre d’hospitalisations au Nouveau-Brunswick est à son niveau le plus élevé depuis le début de la pandémie.

Il y a samedi 20 Néo-Brunswickois atteints de COVID-19 qui sont soignés dans les hôpitaux de la province – un de plus que la veille – et 13 de ces patients se trouvent aux soins intensifs.

19 nouveaux cas signalés samedi

La province annonce samedi la découverte de 19 nouveaux cas de COVID-19, dont 15 ont été dépistés dans la région d’Edmundston, désignée comme la zone 4.

Deux de ces 15 diagnostics positifs ont été obtenus par des personnes considérées comme des contacts d’individus que l’on savait déjà atteints de la maladie, mais 13 font l'objet d'une enquête de la santé publique pour déterminer l'origine de l'infection.

Dans la région de Fredericton, on recense deux nouveaux cas liés à des voyages.

Un nouveau cas découvert dans la région de Moncton fait l'objet d'une enquête de la santé publique.

Enfin, le cas additionnel d'une personne mineure dans la région de Saint-Jean est en lien avec un voyage, selon la province.

Edmundston, au Nouveau-Brunswick, le 10 avril 2021. Photo : Radio-Canada / Bernard LeBel

Il y a samedi 148 cas actifs de COVID-19 connus des autorités de santé publique au Nouveau-Brunswick, dont 117 se trouvent en zone 4.

La veille, on comptait 140 cas actifs. La province confirme samedi le rétablissement de 10 personnes qui avaient récemment contracté la maladie.

Le gouvernement provincial affirme que 1386 tests de dépistage ont été effectués dans la journée de vendredi au Nouveau-Brunswick.