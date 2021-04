Justin Trudeau offre un discours à saveur électorale au congrès du PLC

Le congrès du Parti libéral du Canada s’est terminé samedi en fin d’après-midi avec le discours du premier ministre Justin Trudeau, qui a mis l’accent sur son bilan des cinq dernières années et qui a mis la table avec ses priorités pour l’avenir, dont ses valeurs progressistes, sa capacité à parler au nom des Québécois et son plan de relance verte.

Les rumeurs d'élections au printemps ou à l'automne circulent depuis quelques semaines et Justin Trudeau semble leur avoir donné raison.

« Ensemble, on a accompli beaucoup de choses depuis cinq ans. Et juste dans la dernière année, on en a fait énormément », a-t-il lancé, en début de discours, n'hésitant pas à vanter son bilan, notamment sa gestion de la crise sanitaire, l'approvisionnement en vaccins, les allocations canadiennes pour enfants et la renégociation de l'ALENA.

Il s'est rapidement tourné vers l'avenir et a établi non seulement les priorités du Parti libéral, mais aussi les Canadiens à qui il s'adresse.

« Pendant qu’on lutte pour en finir avec la pandémie [...] il faut se préparer pour ce qui vient après. Et nous, au Parti libéral, on sait qu’un gouvernement doit travailler pour tout le monde. Pour tous les parents, tous les travailleurs, toutes les petites entreprises, tous les jeunes, et toutes les personnes âgées. »

Il en a aussi profité pour s'attaquer à la compétition. Il a d'abord misé sur les valeurs progressistes et environnementales du Parti libéral, visant certainement à aller chercher des électeurs du Nouveau Parti démocratique.

Quand vient le temps de mettre de l’avant des idées progressistes, on ne tourne pas autour du pot – on agit. Une citation de :Justin Trudeau, premier ministre et chef du Parti libéral du Canada

Il a voulu plus directement se démarquer des conservateurs, qui ont refusé à 54 % d’adopter une motion visant à reconnaître l'existence des changements climatiques et à s'y attaquer lors de leur congrès en mars.

« Les militants libéraux comme vous, vous avez toujours été là pour ouvrir la voie quand est venu le temps de réfléchir aux grands enjeux et d’agir. [...] Vous avez tenu votre bout, même quand le Parti conservateur s’attaquait à ces mesures., » a-t-il dit, affirmant au passage que le PLC est le seul parti qui « a un vrai plan pour s'attaquer aux changements climatiques ».

« Nous, on livre la marchandise pour les Québécois avec de l’aide directe pour les aînés, les entreprises, les familles et les travailleurs », a-t-il mentionné, reprochant ensuite au Bloc de faire « semblant d’être le seul parti qui peut parler au nom des Québécois ».

Nous, les Libéraux, on prend des mesures historiques pour promouvoir et protéger le français pas seulement au Québec, mais partout à travers le Canada. Une citation de :Justin Trudeau, premier ministre et chef du Parti libéral du Canada

Ensemble, on traverse une crise sans précédent. Et ensemble, on se prépare à bâtir un avenir qui va être meilleur que tout ce qu’on a connu avant. Il y a de meilleurs jours qui nous attendent. Et je sais qu’ensemble, on va y arriver , a-t-il conclu, sur un ton se voulant rassembleur.

Vers une relance économique verte

Après deux jours de débats et de conférences, les militants votent samedi sur une quarantaine de résolutions visant à guider leur prochaine plateforme électorale.

À l'exception d'une résolution sur les subventions pour les énergies fossiles et l'énergie nucléaire, toutes les propositions appelant à une relance économique verte ont été approuvées par les membres du Parti libéral du Canada (PLC) samedi, lors du troisième et dernier jour de son congrès virtuel.

Que le Canada soit carboneutre d’ici 2050, c’est un engagement , a d’ailleurs déclaré le ministre du Patrimoine Steven Guilbault. Maintenant, il faut incarner ça, il faut avoir un plan de match. Avec le plan présenté en décembre, on a beaucoup de morceaux, mais il en manque encore quelques-uns.

Des résolutions pour renforcer le filet social

Deux résolutions réclamant l'instauration d'un revenu universel de base ont aussi passé la première étape, après des débats animés vendredi. Celle qui réclame pareil programme tout de suite a obtenu l'aval de 77 % des militants; celle qui veut d'abord une étude sur sa faisabilité et une consultation des provinces a recueilli 85 % des appuis.

Une résolution de l'aile québécoise qui voudrait voir une augmentation de la Sécurité de la vieillesse dès 70 ans plutôt qu'à 75 ans est aussi passée, sans débat.

L'imposition de normes nationales aux établissements de soins de longue durée a été adoptée sans débat et 97 % des libéraux ont voté en sa faveur. Seulement 23 militants ont voté contre.

Notons cependant que les membres du Parti libéral du Canada peuvent voter en faveur d’une résolution sans que celle-ci se retrouve dans le programme officiel. Le dernier mot reviendra au premier ministre et à son cabinet.

Un meilleur indice pour connaître les priorités du gouvernement libéral sera en fait le budget fédéral déposé le 19 avril.

Avec les informations de Louis Blouin, de John Paul Tasker (CBC) et de La Presse canadienne