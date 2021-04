La vaccination ouverte aux travailleurs de la santé de la Mauricie et du Centre-du-Québec

Le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec annonce l’ouverture de la vaccination à l’ensemble des travailleurs de la santé et des services sociaux qui n’avaient pas été vaccinés contre la COVID-19 jusqu’à présent.

Dès maintenant, les travailleurs de la santé et des services sociaux qui ont un contact direct avec des patients dans le cadre de leurs activités professionnelles peuvent prendre rendez-vous pour leur vaccin contre la COVID-19 via Clic Santé  (Nouvelle fenêtre) , indique l’organisme.

Les professionnels ciblés le personnel du réseau, de même que les stagiaires, ainsi que les responsables des ressources intermédiaires et de type familial qui n’étaient pas visés par la phase 1;

les travailleurs de la santé et des services sociaux, incluant les stagiaires, à l’emploi d’une clinique privée (mentionnons entre autres les cliniques dentaires, les groupes de médecine de famille, les cliniques médicales privées, les pharmacies, de même que les cliniques de psychologie, d’optométrie, de physiothérapie et d’audioprothésistes);

les travailleurs communautaires en contact direct avec des patients à haut risque, comme les travailleurs de rue en santé mentale, en itinérance et en toxicomanie.

Ces professionnels doivent avoir 18 ans et plus et devront présenter une preuve d’emploi lors de leur rendez-vous.

La santé publique précise que ce sont près de 10 000 plages horaires de rendez-vous qui ont été ajoutées dans la semaine du 3 mai pour ces professionnels. De nouvelles plages seront ajoutées au fur et à mesure que seront confirmés les arrivages de doses de vaccin par le ministère de la Santé et des Services sociaux , ajoute-t-elle.

D’ailleurs, la campagne est passée à une autre vitesse dans les derniers jours avec les centres de vaccination sans rendez-vous pour les personnes de 55 ans et plus qui veulent recevoir le vaccin d’AstraZeneca. Vendredi, plus de 5300 doses de vaccin ont été administrées dans la journée dans la région.

L’opération a été un succès à Shawinigan. Les 3000 doses disponibles sur deux jours ont toutes trouvé preneurs.

Par ailleurs, la vaccination sans rendez-vous avec le vaccin d’AstraZeneca se poursuit cette fin de semaine. Pour une deuxième journée, les gens peuvent se rendre à Drummondville. L’opération se déplacera ensuite à Trois-Rivières dimanche et Victoriaville lundi. Les sites sont ouverts de 8 h à 20 h.

Un total de 108 217 personnes ont reçu une première dose jusqu’ici en Mauricie et au Centre-du-Québec.

Bilan régional

La santé publique de la Mauricie et du Centre-du-Québec rapporte 32 nouvelles infections à la COVID-19.

Répartition des nouveaux cas de COVID-19 Mauricie : 16

Centre-du-Québec : 16 Source : CIUSSS MCQ

Une personne de plus a été admise à l’hôpital, mais un patient a quitté les soins intensifs.

L’Institut national de santé publique du Québec note d’ailleurs une augmentation de 19 cas de variants dans la région, pour un total de 196.

Mesures sanitaires

Les policiers de Trois-Rivières ont remis 10 constats d’infraction en lien avec le bris du couvre-feu la nuit dernière.

Les personnes qui se trouvent à l’extérieur de leur domicile entre 21 h 30 et 5 h s’exposent à des amendes allant de 1000 $ à 6000 $.