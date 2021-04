135 nouveaux cas et un décès en raison de la COVID-19 au Manitoba

La victime est une octogénaire de la région sanitaire de Winnipeg.

Le taux de positivité sur 5 jours s’établit à 5,7 % à l’échelle provinciale, et à 5,2 %, pour Winnipeg.

Une possible exposition au variant B.1.1.7 a été signalée au Costco situé rue Regent, à Winnipeg, le 1er avril entre 14 h et 15 h, ainsi qu'au No Frills de la rue Plessis, entre 14 h 30 et 16 h.

Faits saillants : 1259 cas actifs*

32 896 personnes guéries à ce jour

141 personnes hospitalisées, parmi lesquelles 63 sont encore contagieuses

32 patients aux soins intensifs, dont 14 sont encore contagieux

949 décès attribuables à la COVID-19

35 104 cas ont été confirmés dans la province depuis le début de la pandémie * Ce nombre est surévalué par la province en raison de retards dans le traçage des contacts. La province estime qu'une personne est guérie 10 jours après avoir contracté la COVID-19. Cas de variants détectés ou séquencés jusqu’ici : 364 cas du variant B.1.1.7

20 cas du variant B.1.351

28 cas n’ont pas encore été catégorisés

le nombre total de cas de variants préoccupants est de 412

Rectificatif : dans un premier communiqué, la province indiquait qu'aucun variant n'avait été détecté. Or, plusieurs minutes plus tard, elle a renvoyé un nouveau communiqué affirmant que des variants avaient finalement été recensés. Néanmoins, elle n'a pas précisé s'il s'agissait de nouveaux variants ou d'une erreur dans sa comptabilisation.

Depuis février 2020, 601 994 tests de dépistage ont été effectués, dont 2031 vendredi.

Nouvelles infections par région sanitaire : Winnipeg : 71

Prairie Mountain : 9

Santé Sud : 18

Entre-les-Lacs et de l’Est : 4

Nord : 33

Éclosion

Une éclosion a été déclarée aux foyers Donwood Manor à Winnipeg et Boyne Lodge Personal Care Home à Carman, dans le sud du Manitoba. Leur niveau d’alerte a été élevé à rouge dans le système de réponse à la pandémie de la province.

Par ailleurs, l'éclosion à l'église ukrainienne St Michael's de Sarto est terminée.