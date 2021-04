Les studios québécois se démarquent aux Prix du jeu canadien 2021

C'est vendredi que se sont tenus les Prix du jeu canadien (Canadian Game Awards), une célébration de l’industrie canadienne du jeu vidéo qui a vu le jour l’an dernier. En cette deuxième année, les studios québécois se sont démarqués en remportant les grands honneurs dans 11 catégories, notamment grâce au succès du jeu indépendant Spiritfarer et du jeu à gros budget Assassin's Creed Valhalla.

Les Prix du jeu canadien ont été créés en 2020 par le XP Game Developer Summit et Northern Arena, une entreprise qui se spécialise en sports électroniques, afin de prendre le relais des Videogame Awards après cinq ans sans récompenses pour l’industrie vidéoludique d’ici. L’idée avait d’abord germé dans la tête de Carl-Edwin Michel, président-directeur général et fondateur de Northern Arena et chroniqueur techno pour Radio-Canada.

Cette année, comme en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, la remise des prix était préenregistrée, en attendant la possibilité d’un jour pouvoir présenter un vrai gala.

Spiritfarer : dernier bébé du studio indépendant Thunder Lotus

Le jeu indépendant Spiritfarer, développé par le studio montréalais Thunder Lotus, était l’un des favoris de la soirée avec ses six nominations. Cette production s’est notamment distinguée par son côté spirituel et son rythme lent, qui semblaient presque faire un pied de nez aux jeux AAA.

Dans «Spiritfarer», la jeune Stella guide vers le repos éternel les esprits de personnes récemment décédées, après avoir exaucé leurs dernières volontés. Photo : Thunder Lotus

Cet hybride entre jeu de gestion et jeu de plateforme a finalement remporté trois prix : meilleur jeu indépendant, meilleure direction artistique et meilleure trame sonore, pour la musique sublime composée par Maxime Lacoste-Lebuis.

Il s’agit d’une belle marque de reconnaissance pour le studio fondé par William Dubé et Alexandre Monette Martin en 2014, qui en était à son troisième jeu après avoir proposé Jotun (2015) et Sundered (2017).

Ubisoft Montréal domine grâce à Assassin’s Creed Valhalla

Le dernier opus de la saga Assassin’s Creed, Valhalla, a permis à l’aile montréalaise du studio Ubisoft de sortir du lot, en remportant cinq prix : jeu de l’année, meilleur jeu PC, meilleur jeu pour console, meilleure histoire et meilleure interprétation, pour la version féminine du personnage principal Eivor, interprétée par Cecilie Stenspil.

Ancré pour la première fois dans l’ère viking, Valhalla a connu un grand succès commercial et critique. Il était le grand favori des Prix du jeu canadien 2021 avec un total de huit nominations.

Un autre studio montréalais a su tirer son épingle du jeu, soit Typhoon Studios, fondé en 2017 par d’ex-membres du personnel d’Ubisoft, d’Electronic Arts et de WB Games Montréal. Sa première production vidéoludique, Journey to the Savage Planet, a remporté le prix du meilleur premier jeu vidéo indépendant.

Dans «Journey to the Savage Planet», le personnage principal atterrit sur la planète ARY-26 afin de découvrir si elle est habitable pour l’espèce humaine. Photo : Page Facebook de Journey to the Savage Planet

Une des particularités de ce jeu est qu’il offre une traduction et un doublage en français canadien. Guillaume Lambert et Katherine Levac, célèbres auprès du public québécois, étaient d’ailleurs en lice dans la catégorie de la meilleure interprétation pour leur travail de doublage.

Le jeu Star Wars: Squadrons a de son côté remporté deux prix, soit celui de la meilleure conception audio et celui du meilleur jeu en réalité virtuelle ou augmentée.

Le jeu de combat spatial où les joueurs et les joueuses pilotent leur propre vaisseau a été conçu par Motive Studios, une filiale montréalaise des studios Electronic Arts mise sur pied par Jade Raymond, anciennement directrice à Ubisoft et productrice sur la série Assassin’s Creed.