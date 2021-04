Québec investit plus de 2 millions pour la formation de la main-d’œuvre dans la région

Cet argent permettra de mettre en place 42 formations qui profiteront à plus de 300 chercheurs d’emploi, dont des chômeurs de la pandémie, indique le gouvernement. Les formations viseront des domaines avec de bonnes perspectives d’emploi, selon Québec, et où les besoins de main-d’œuvre sont criants, comme les technologies de l’information, la construction et la santé.

Des changements importants sont en cours dans notre marché du travail, et nous devons être en mesure de nous y adapter. L’annonce d’aujourd’hui démontre la volonté du gouvernement de favoriser le retour en emploi des Québécoises et des Québécois dans des métiers et professions offrant de bonnes perspectives de carrière , souligne le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet.

Pour ce faire, nous misons sur la formation comme fer de lance pour une économie forte et flexible, une économie capable de s’adapter à toutes les situations. Une citation de :Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Les participants seront évalués par un agent selon leur profil d’employabilité. Les chercheurs d’emploi doivent s’informer auprès de Services Québec.