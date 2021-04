COVID-19 : baisse dans la Capitale-Nationale, nouveau record en Chaudière-Appalaches

Les régions de Québec, de Charlevoix et de Portneuf enregistrent 410 nouvelles infections, une baisse notable par rapport au sommet de 449 cas inscrits vendredi.

En Chaudière-Appalaches, la courbe poursuit son ascension, avec 220 nouveaux cas rapportés samedi, une hausse de 2 par rapport au record de 218 établi la veille.

Dans l’ensemble du Québec, la santé publique recense 1754 nouveaux cas samedi, une légère hausse en comparaison des 1683 infections rapportées la veille.

Parmi les 11 décès déplorés dans la province, 3 sont survenus dans la grande région de Québec. Au total, 10 737 Québécois ont succombé à la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Avec 73 000 doses de vaccin inoculées en 24 heures, la province établit une nouvelle marque dans sa campagne d’immunisation. Depuis son lancement, la vaccination n’avait jamais atteint un tel rythme de croisière.

Cet engouement s’observe dans la Capitale-Nationale depuis quelques jours et la popularité de la vaccination auprès des 55 ans et plus ne se dément pas.

Toutes les plages disponibles dans la nuit de samedi à dimanche avaient trouvé preneur à 10 h, samedi. Sur les 31 000 rendez-vous disponibles d’ici au 17 avril, 19 000 avaient déjà été pris samedi avant-midi.

Il reste à peine plus de 10 000 rendez-vous, majoritairement ouverts au pavillon CERVO de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec et à la clinique de l’Université Laval.

Selon les chiffres les plus récents de la santé publique, près de 10 000 doses de vaccin ont été administrées au cours des 24 dernières heures.

Le gouvernement précise avoir reçu 71 600 doses du vaccin d’AstraZeneca vendredi. La distribution de ces doses dans la province doit commencer samedi.