Ils se mobilisent pour retrouver une peinture volée à Red Deer

Ce portrait coloré représentant une femme a été peint en 2013 par l’artiste originaire de Red Deer, Bronson Wilson. Ce dernier est mort d'un cancer un an plus tard à l’âge de 27 ans.

Lundi dernier, durant la nuit, quelqu'un a dévissé le tableau de son support. C’est le personnel du café Dose qui a constaté le lendemain matin que la peinture n’était plus sur la porte.

C'était juste tellement choquant que quelqu'un soit capable de s’en emparer, de la vouloir à tel point qu’il en a privé les autres , déplore la copropriétaire, Sydney Schur, qui connaissait Bronson Wilson. C'est très très triste , dit-elle.

Elle raconte qu’à la suite du vol, de nombreuses personnes ont partagé les souvenirs qu'ils avaient de la peinture ou de l’artiste. Tout d’un coup, les gens étaient juste bouleversés que [le tableau] ait disparu.

Demi Wilson, la sœur de l’artiste, reconnaît que l’art urbain, le genre de prédilection de son frère, n’est pas fait pour être éternel, que les œuvres sont parfois recouvertes ou détruites.

Mais là, c’est différent, défend-elle. Nous allons nous mobiliser et montrer que c'est très important pour nous et que c'est très important pour la communauté, assure-t-elle. [La peinture] était là depuis huit ans et c’est là qu'elle devrait rester.

La sœur de Bronson Wilson devant le portrait de son frère. Cette une murale est signée de l'artiste Jesse Gouchey. Photo : Radio-Canada / Heather Marcoux

Pour Sydney Schur, cette peinture est un mémorial en l'honneur de Bronson Wilson, mais aussi un rappel de l'esprit de communauté et de coopération qui règne dans le centre-ville de Red Deer.

Son message à l'intention de la personne qui a volé la peinture est simple : nous ne voulons pas savoir pourquoi vous l’avez pris ou de quoi il s’agit, nous voulons juste la récupérer. Je ne vais pas vous faire arrêter, je veux juste la récupérer.

Demi Wilson annonce que la famille de l'artiste prévoit d'offrir une récompense monétaire à quiconque restituera la peinture.

D'après les informations d'Heather Marcoux