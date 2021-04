Record de nouveaux cas de COVID-19 sur la Côte-Nord

C'est le plus grand nombre de cas enregistrés en une journée sur la Côte-Nord, toute vague confondue. Le record était jusqu’ici de 10 cas en une journée et remontait au 6 avril 2020.

Ces nouveaux cas se retrouvent en Haute-Côte-Nord et en Manicouagan. Ces deux MRCMunicipalité régionale de comté ont enregistré la majorité des cas annoncés dans les derniers jours.

Source: CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord

Selon les données de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), 34 cas sont présentement actifs dans la région. Cela représente une augmentation de plus de 50 % depuis vendredi alors que 22 cas actifs étaient répertoriés.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux n’est cependant pas en mesure de confirmer le nombre exact de cas actifs et d'hospitalisation la fin de semaine.

Toujours selon les données de l’ INSPQInstitut national de santé publique du Québec , 12 cas liés à un variant sont déclarés sur la Côte-Nord, une augmentation de deux depuis vendredi.

La situation est critique, a indiqué le médecin-conseil en santé publique au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, le Dr Richard Fachehoun, lors d’une entrevue vendredi.

Nous devons agir maintenant, et non demain ou plus tard, car ça risque d’être trop tard.

Une citation de :Richard Fachehoun, médecin-conseil en santé publique, CISSS de la Côte-Nord