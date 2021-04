COVID-19 : L'Ontario rapporte 3813 nouveaux cas et 19 décès supplémentaires

Le nombre de cas actifs repasse au-dessus de la barre des 30 000. La tranche d’âge comptant le plus de cas actifs est celle des 20-29 ans, devant celle des moins de 20 ans, et celle des 30-39 ans.

Depuis le début de la pandémie, l’Ontario a recensé 382 152 infections du coronavirus, et 7531 personnes en sont décédées.

Le nombre de cas de variants préoccupants grimpe une fois de plus, pour atteindre 13 123. C’est toujours le variant britannique qui est le plus commun, on compte 1721 cas de ce variant de plus qu’hier. Un cas supplémentaire du variant brésilien a également été détecté.

Plus de 61 000 tests ont été effectués au cours des dernières 24 h.

Le nombre d’hospitalisations en cours atteint 1524, soit 32 de plus que la veille. Sur ces patients, 585 sont admis en soins intensifs, soit 33 de plus que la veille.

Vendredi, la province a publié deux décrets d’urgence pour aider les hôpitaux à gérer cet afflux record de patients atteints de COVID-19.

Trois millions de doses de vaccin administrées

En date de vendredi soir, la province a par ailleurs passé le cap des 3 millions de doses de vaccin administrées.

Pour une quatrième journée consécutive, le nombre de doses administrées quotidiennement dépasse la barre de 100 000. Ce sont désormais 330 982 Ontariens qui sont considérés comme entièrement immunisés.

Dans un communiqué publié samedi matin, la Ville de Toronto a précisé qu'à ce jour 710 852 doses de vaccin COVID-19 ont été administrées rien que dans la Ville Reine.

Le maire John Tory a, lui, reçu la première dose du vaccin AstraZeneca samedi matin, dans une pharmacie torontoise.

Comme de nombreuses personnalités politiques et publiques, John Tory a choisi de médiatiser sa séance de vaccination contre la COVID-19. Photo : Radio-Canada

En date de samedi matin, environ 222 085 personnes ont pris un rendez-vous pour la vaccination contre la COVID-19 dans une clinique gérée par la ville, soit une augmentation de 52 115 personnes depuis l'élargissement de l'admissibilité au vaccin vendredi .

La Municipalité précise que de nombreux rendez-vous sont encore disponibles et invite les personnes admissibles à réserver une plage horaire à travers le site de la Ville  (Nouvelle fenêtre) .

La police de Toronto exhorte le public à respecter l’ordre de rester à la maison

L'ordre de rester à la maison, entré en vigueur jeudi, et restera en vigueur au moins au cours des quatre prochaines semaines.

J'exhorte tous les Torontois à s’y conformer , a déclaré le chef James Ramer dans un communiqué de presse émis samedi matin. Ne sortez pas à moins que ce ne soit pour des raisons essentielles .

La police de Toronto n'est pas autorisée à arrêter les voitures ou à entrer dans les maisons simplement pour vérifier si une personne se conforme à l'ordre, ni à obliger une personne qui se trouve à l'extérieur à expliquer la raison pour laquelle elle a quitté son domicile.