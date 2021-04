1754 nouveaux cas de COVID-19 au Québec; 73 000 doses de vaccin administrées en 24 h

Les autorités sanitaires précisent que deux décès sont survenus au cours des dernières 24 heures, huit entre le 3 et le 8 avril et un à une date inconnue.

Cela porte à 10 737 le nombre total de décès depuis le début de la pandémie au Québec.

Le nombre de personnes hospitalisées continue de grimper : il atteint désormais 583, soit 14 de plus que vendredi. De ce nombre, 138 personnes se trouvent aux soins intensifs, soit 4 de plus.

Les autorités sanitaires, qui rapportent un total de 324 848 infections depuis le début de la pandémie dans la province, indiquent que 301 740 personnes sont désormais rétablies.

L’évolution de la COVID-19 au Québec

La santé publique signale que 73 023 doses de vaccin ont été administrées dans les dernières 24 heures, pour un total de 1 829 011. C'est un sommet depuis le début de la campagne de vaccination.

En neuf jours, on a vacciné 530 000 Québécois. On l’a dit : quand on a les vaccins, on vaccine , a lancé sur son compte Twitter le ministre de la Santé, Christian Dubé.

Ce sont 2 429 695 doses de vaccins qui ont été reçues au total, dont 71 600 doses d’AstraZeneca.

Ces doses, ainsi que 179 660 autres reçues précédemment, seront en transit dans le réseau à partir de samedi et au courant de la semaine prochaine.

La Capitale-Nationale demeure en tête de liste des régions les plus touchées, avec 377,3 cas actifs pour 100 000 habitants.

Elle est suivie par Chaudière-Appalaches, qui enregistre un taux de 284,8 pour 100 000 habitants, et par l’Outaouais, qui compte 222,3 cas actifs pour 100 000 habitants.

Quant à Montréal, les derniers rapports font état de 167,8 cas actifs pour 100 000 habitants.

Pour ce qui est de la progression des variants, la santé publique a détecté 1237 nouveaux cas par criblage, pour un total de 15 445.

La vaccination des travailleurs de la santé se poursuit

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a par ailleurs annoncé que les travailleurs de la santé qui n'avaient pas pu être vaccinés en raison des retards dans les livraisons de doses, en février, peuvent désormais prendre rendez-vous.

Outre le personnel du réseau de la santé, cette annonce concerne les travailleurs communautaires et ceux des services sociaux, le personnel des cliniques dentaires, des groupes de médecine familiale, des cliniques médicales privées, des cliniques de psychologie, d'optométrie, de physiothérapie, d'audioprothésistes et des pharmacies.

Seuls ceux qui ont un contact direct avec des patients dans le cadre de leurs activités professionnelles peuvent s'inscrire, note le MSSSministère de la Santé et des Services sociaux . Ils devront fournir une preuve d'emploi.

Pendant ce temps, la campagne de vaccination sans rendez-vous pour les 55 ans et plus avec le vaccin d'AstraZeneca se poursuit au Québec. Samedi, plusieurs plages horaires étaient libres au palais des Congrès, faute d'intéressés, a indiqué le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.