Un homme de 26 ans porté disparu à Caraquet

La disparition de l’homme de 26 ans a été signalée à la police jeudi.

Benjamin Morais mesure 5 pieds 11 pouces (180 centimètres) et pèse environ 160 livres (73 kilogrammes).

Il a les yeux brun-vert, porte des lunettes, et a des cheveux foncés qui sont plus courts sur les côtés et plus longs sur le dessus.

Vers 15 h, samedi, la GRCGendarmerie royale du Canada a annoncé avoir retrouvé des objets personnels appartenant au disparu, sur une piste cyclable entre la rue du Portage et la rue de la Gare, à Caraquet.

La police a demandé aux résidents du secteur d'ouvrir l'oeil et de communiquer avec elle s'ils remarquent quelque chose d'inhabituel ou aperçoivent la personne qui manque à l'appel.

La GRCGendarmerie royale du Canada utilise diverses ressources pour effectuer une recherche des zones d’intérêts […] y compris un chien policier, et le drone de la GRCGendarmerie royale du Canada , a indiqué samedi matin le sergent Jean-François Martel.

La GRCGendarmerie royale du Canada compte aussi sur l’aide actuelle de l’Équipe de recherche et de sauvetage au sol d’Acadie-Chaleur.

Toute personne qui sait où pourrait se trouver Benjamin Morais est invitée à communiquer avec la GRCGendarmerie royale du Canada à Caraquet en composant le 506-726-5222.