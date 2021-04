La vaccination élargie à d'autres travailleurs de la santé de l'Abitibi-Témiscamingue

Il s'agit des travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux qui n’étaient pas visés par la phase 1 et ceux qui ne font pas partie des équipes du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue.

Cela inclut les employés des cliniques dentaires, les groupes de médecine de famille, les pharmacies, les cliniques de psychologie, d’optométrie, de physiothérapie, d’audioprothésistes et aussi le personnel technique.

Le CISSS demande aussi aux travailleurs communautaires en contact étroit avec des patients à haut risque, comme les travailleurs de rue en santé mentale, en itinérance et en toxicomanie à prendre rendez-vous pour la vaccination.

Lors de la prise du rendez-vous, une preuve d’emploi sera exigée.

Le dernier bilan fait état de 27 300 doses de vaccins administrées dans la région.