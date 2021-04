Coups de canon en hommage au prince Philippe, qui sera enterré dans une semaine

Les funérailles se dérouleront à 15 h, heure locale, dans la chapelle St. George, du château de Windsor, à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Londres, où le duc d'Édimbourg, dévoué soutien à la souveraine Élisabeth II pendant sept décennies, s'est éteint paisiblement vendredi matin, à 99 ans.

Seules 30 personnes – sans doute ses quatre enfants (Charles, Anne, Andrew et Edward), ses petits-enfants et d'autres proches – seront présentes, en vertu des règles liées à la pandémie de coronavirus.

Le prince Harry, qui vit en Californie après son retrait fracassant de la monarchie il y a un an, sera présent. En revanche, son épouse Meghan, qui est enceinte et à qui le médecin a conseillé de ne pas se rendre au Royaume-Uni pour les funérailles, restera aux États-Unis, a déclaré un porte-parole du palais.

La population est invitée à observer une minute de silence au début de la cérémonie.

Celle-ci se tiendra quatre jours seulement avant l'anniversaire de la reine, qui fêtera ses 95 ans le 21 avril.

Comme vous pouvez l'imaginer, il nous manque énormément, à ma famille et à moi , a déclaré le prince Charles, héritier de la couronne, lors d'une courte déclaration télévisée. Il a loué le service remarquable et dévoué à la reine à [sa] famille et à [son] pays les sept dernières décennies.

Mon cher papa était une personne très spéciale qui, je pense, aurait été stupéfaite par les réactions et les choses touchantes qui ont été dites à son sujet. Une citation de :Charles, prince de Galles

Des membres du 105e régiment de l'artillerie royale entament une marche pour souligner le décès du prince Philippe, au château d'Édimbourg. Photo : Getty Images / ANDREW MILLIGAN

Salves d'artillerie

Plus tôt dans la journée, samedi, des salves d'artillerie ont salué la mémoire du prince Philippe dans tout le Royaume-Uni.

Depuis la Tour de Londres au bord de la Tamise, les châteaux d'Édimbourg ou Belfast, dans l'enclave britannique de Gibraltar, sur les navires de la Royal Navy, où il a servi pendant la Seconde Guerre mondiale, le bruit des canons a retenti à midi.

Cette salve, première d'une série de 41 (une par minute), vient rendre hommage à celui qui était devenu le patriarche de la famille royale britannique, après être né prince de Grèce à Corfou et avoir passé une enfance ballottée dans toute l'Europe.

À deux mois de célébrer ses 100 ans, le duc d'Édimbourg s'est éteint « paisiblement » au château de Windsor, à l'ouest de Londres, vendredi matin.

La reine a fait part de sa profonde tristesse de perdre celui qui fut son époux pendant plus de 70 ans et le père de ses quatre enfants – Charles, Anne, Andrew et Edward.

Sur cette photo, prise au palais de Buckingham en 1972, le prince Philippe et la reine Élisabeth II (au centre), sont entourés de leurs enfants : la princesse Anne, le prince Andrew, le prince Edward et le prince Charles. Photo : Getty Images / Fox Photos

Connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, le prince Philippe s'est fait remarquer pour ses propos provocateurs parfois teintés de racisme ou de sexisme. Mais les Britanniques retiennent aussi son inlassable dévouement à une monarchie qu'il a contribué à moderniser et humaniser, et sa présence, en retrait mais sans faille, aux côtés de la souveraine.

Il représentait la stabilité, mais aussi le plaisir, le sens de l'humour, que nous donnons parfois l'impression d'avoir perdu , a confié Heather Bridge, 65 ans, à l'AFP près de la Tour de Londres

Il avait ce joli sens britannique de l'amusement , a-t-elle ajouté, se disant désolée pour la reine. C'est une perte terrible pour elle.

Dès vendredi soir, les cloches de l'abbaye de Westminster, où son mariage a été célébré en 1947, ont sonné 99 fois, une fois par minute, en hommage au prince de 99 ans.

Des minutes de silence sont observées avant les matchs de la Premier League de soccer.

Des membres de la Premier League de soccer ont observé quelques minutes de silence, au stade Etihad de Manchester, en souvenir du prince Philippe. Photo : afp via getty images / TIM KEETON

Le plus loyal des serviteurs

Le portrait de Philippe, seul ou accompagné de son épouse, figure en une des journaux samedi avec les dates marquant son siècle de vie : 1921-2021. Nous pleurons tous avec vous, Ma'am , assure le Sun.

Le prince était le serviteur le plus loyal du pays, selon le quotidien conservateur The Daily Telegraph, tandis que le tabloïd Daily Express a loué son caractère indomptable .

Samedi, le compte Twitter de la famille royale a partagé plusieurs photos de la reine avec son époux à l'occasion de moments marquants de leur vie. Comme en 1997, pour leur 50e anniversaire de mariage, quand celle qu'il surnommait Lilibeth a confié : Il a été tout simplement ma force et mon soutien toutes ces années.

Leurs enfants ont partagé leurs souvenirs dans un programme préenregistré diffusé par la BBC.

Sa fille Anne a décrit un père qui était toujours là : Si vous aviez des problèmes, vous pouviez toujours aller le voir sachant qu'il écouterait et essayerait de vous aider.

Les princes Andrew et Edward ont rendu visite à leur mère Élisabeth II, au château de Windsor samedi. La reine a été fantastique , a déclaré la comtesse de Wessex, Sophie, épouse du prince Edward, à des journalistes en quittant le château.

Pour éviter des rassemblements qui violeraient les règles sanitaires en vigueur, le public a été appelé à ne pas se rendre en masse devant les résidences royales, mais à signer un livre de condoléances en ligne.

Certains se sont cependant rendus au château de Windsor ou au palais de Buckingham, résidence officielle de la reine à Londres, pour y déposer des fleurs et des mots de soutien.