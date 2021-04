Retrait des installations de la patinoire du canal Rideau

Depuis 6 h 30, et jusqu’à 14 h, un tronçon de la promenade du Colonel-By entre les avenues Hawthorne et Daly est fermé à la circulation automobile.

Cette fermeture permettra à la CCNCommission de la capitale nationale de retirer une roulotte de location de patins du canal Rideau.

De 14 h à 17 h, au besoin, c’est la voie en direction nord de la promenade de la Reine-Élizabeth à la 5e Avenue qui pourrait être réduite pour retirer une autre roulotte.

La [ CCNCommission de la capitale nationale ] demande aux automobilistes, aux cyclistes et aux piétons de faire preuve de prudence et de respecter les équipes de travail et leur matériel, les signaleurs et la signalisation en place , peut-on lire dans un communiqué.

Des tronçons des sentiers récréatifs du canal Rideau pourraient également être fermés pour permettre la réalisation des travaux.

La fin de la saison 2021 de la patinoire du canal Rideau a officiellement été annoncée le 25 février, après une fermeture temporaire trois jours plus tôt.

Le patinage sur le canal avait débuté le 28 janvier. Les Ottaviens ont pu profiter de la glace du canal Rideau pendant 26 jours.