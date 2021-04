Deux expositions possibles à la COVID-19 à l’école Saint-Jacques

La santé publique du Nouveau-Brunswick et le District scolaire francophone du Nord-Ouest ont annoncé deux nouveaux cas de COVID-19 à l’école Saint-Jacques.

On demande à tous les élèves qui sont allés à l’école entre le 6 et le 8 avril, ainsi qu’à tous ceux et celles habitant sous un même toit, de s’auto-isoler jusqu’à minuit lundi.

La santé publique doit communiquer avec les parents dont l’enfant aurait été en contact avec la personne atteinte du virus.

L’école passera en enseignement virtuel lundi et mardi.

L’établissement devrait offrir l’enseignement en présentiel dès le jeudi, le mercredi étant une journée de congé pédagogique prévue au calendrier des élèves.

Selon la santé publique, les nouvelles infections dans cet établissement scolaire du nord-ouest du Nouveau-Brunswick seraient dues au variant issu du Royaume-Uni.

Le variant britannique — responsable de la flambée des cas dans la zone 4 — est plus contagieux et dangereux que la souche originale du virus.