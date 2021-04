Après 30 jours de campagne, les yukonnais ont jusqu'à 20 h pour faire leur choix

Sandy Silver, du Parti libéral, Currie Dixon, du Parti du Yukon, et Kate White, du Nouveau Parti démocratique, tentent de décrocher le poste de premier ministre.

À la dissolution, l'Assemblée législative du Yukon comptait 10 députés libéraux, 6 du Parti du Yukon, 2 néo-démocrates et 1 indépendant.

Il y a 19 circonscriptions au Yukon, dont 11 dans la capitale, Whitehorse.

Les bureaux de scrutin sont ouverts de 8 h à 20 h. Élections Yukon a embauché du personnel supplémentaire pour assurer un contrôle de la circulation dans les bureaux de vote et pour nettoyer les surfaces. Le port du masque et la distanciation physique sont obligatoires.

Selon Élections Yukon, environ 15 % des électeurs, soit 4350 personnes sur les 28 792 enregistrées, ont voté durant les deux jours du vote par anticipation.

Les Yukonnais avaient également l’option de voter par bulletin spécial en personne ou par la poste avant le jour du scrutin.

Où suivre les élections sur Radio-Canada :

Les auditeurs pourront suivre la soirée électorale sur la page ICI Yukon, mais également sur la page Facebook d’ICI Yukon  (Nouvelle fenêtre) et à la radio de Radio-Canada (102,1 FM à Whitehorse, 97,7 FM à Vancouver) à compter de 20 h. L’animatrice Marie Villeneuve animera la soirée, en compagnie des reporters Claudiane Samson et Francis Plourde, et de l'analyste franco-yukonnaise Sophie Delaigue.