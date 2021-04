C’est reparti pour la saison de golf dans la région

La saison de golf redémarre deux semaines plus tôt. La fonte rapide de la neige et les températures douces font en sorte que les terrains de golf commencent à accueillir les joueurs.

Le Club de golf de Louiseville a ouvert vendredi, du jamais vu. Un golfeur a révélé à Radio-Canada qu’il n’avait jamais connu ça de toute sa vie. Habituellement, le 9 avril on joue au golf en Floride! , lance-t-il.

À Trois-Rivières, le Club Ki-8-Eb devra attendre encore un peu avant d’ouvrir. À l’émission En direct, le directeur, Luc Boisvert, expliquait qu’en temps normal, le club ouvre au début du mois de mai. Il convient toutefois que la saison commencera deux semaines plus tôt cette année, même s’il n’est pas encore en mesure de déterminer une date officielle. Il reste encore de la neige sur une partie du terrain. Des bénévoles sont venus avec leur souffleur, il y avait des accumulations sur un pont et sur le terrain de pratique .

Les gens ont hâte de retrouver leurs bâtons comme en témoignait Luc Boisvert à Barbara Leroux. Le Club Ki-8-Eb est en relation d'affaires avec l’Auberge Godefroy qui réfère le club aux touristes. Généralement ils nous envoyaient 350 réservations par saison. Là, on est juste en début de saison, on en a déjà 350 de réservés. C’est incroyable comment y’a de monde qui veulent se promener on n’a jamais eu autant de demandes que ça et c'est juste le début. C’est très prometteur , poursuit-il.

Des mesures plus strictes

L’Association des Clubs de Golf du Québec a fait parvenir à tous les propriétaires de club les nouvelles directives de la santé publique. Cette année, les golfeurs devront porter le masque en tout temps à l’extérieur.

Les consignes en quelques points Distanciation en tout temps;

Les vestiaires, casiers, douches demeurent fermés en zone rouge et orange, permis dans les zones jaunes;

Aucun rassemblement ni spectateur n’est autorisé;

Les voiturettes sont permises. Un séparateur est requis si les usagers ne vivent pas à la même adresse;

Les heures de départ doivent être réservées d’avance;

Richard Rousseau, propriétaire du Club de golf de Louiseville Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Richard Rousseau, propriétaire du Club de golf de Louiseville croit que ce sera difficile de faire respecter la mesure sur le terrain de 18 trous. Porter un masque, tout le temps, sans exception à l'extérieur, si ça devient ça la consigne, fine, mais ça devient difficile à comprendre le bien-fondé de tout ça.

Ces nouvelles consignes, même si elles sont contraignantes, ne semblent pas décourager les joueurs. Les carnets de réservation sont pleins pour les premiers jours de la saison.

Avec les information de Marc-Antoine Bélanger