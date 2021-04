Une nouvelle école francophone sera construite à Halifax, en Nouvelle-Écosse

Elle accueillera les élèves de la prématernelle à la 8e année.

La nouvelle école du Conseil scolaire acadien provincial ( CSAPConseil scolaire acadien provincial ) sera bâtie dans le secteur ouest de la ville, à l’angle des rues Oxford et Bayers, où se trouve actuellement un ancien quartier général de la GRCGendarmerie royale du Canada .

Le ministère de l’Éducation dit avoir choisi cet emplacement sur la recommandation du ministère de l’Infrastructure et du Logement.

Les détails et les échéances du projet de construction seront communiqués plus tard, a indiqué le CSAPConseil scolaire acadien provincial .

La nouvelle école francophone sera située à cet emplacement à l'angle des rues Bayers et Oxford, à Halifax. Photo : Google Street View, juillet 2019

Surpopulation des écoles francophones

Ces dernières années, plusieurs écoles du CSAPConseil scolaire acadien provincial sont devenues surpeuplées et peinent à trouver la place pour le nombre croissant d’élèves francophones.

À travers la Nouvelle-Écosse, le CSAPConseil scolaire acadien provincial administre 22 écoles où les élèves reçoivent une éducation en français langue première.

Des parents et le conseil scolaire mettent de la pression sur la province pour obtenir de nouvelles écoles. À l’automne 2020, l’École secondaire Mosaïque a ouvert ses portes à Dartmouth, de l’autre côté du port d’Halifax, dans les locaux d’une ancienne école privée anglophone dont le gouvernement provincial s’était porté acquéreur.

Sur la péninsule d’Halifax, l’École Mer et Monde a accueilli ses premiers élèves à l’automne 2018.

Nous sommes heureux que la province ait confirmé l’acquisition d’un nouveau terrain sur la péninsule pour la construction d’une école qui pourra accueillir les élèves de Grandir en français jusqu’à la 8e année. C’est une réussite pour la communauté acadienne et francophone , a déclaré dans un communiqué, vendredi, Marcel Cottreau, président du Conseil scolaire acadien provincial.