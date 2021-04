Un sondage pour comprendre l’attrait des nouveaux arrivants pour l’école anglaise

Le phénomène est bien réel et il est important de le décortiquer afin de mieux promouvoir les écoles francophones en Ontario, estime le RSIFEOLe Réseau de soutien à l’immigration francophone de l’est de l’Ontario .

L'organisme croit notamment que les immigrants sont souvent mal informés sur l'existence du réseau scolaire francophone.

Brigitte Duguay Langlais, coordonnatrice du Réseau de soutien à l'immigration francophone (RSIFEO) Photo : Radio-Canada

Parce que les services d’établissement les plus nombreux dans la région sont en anglais, souvent on réfère les gens dans les écoles de langue anglaise. Les parents nous disent qu’ils n’étaient pas au courant qu’il y a des écoles de langue française , partage Brigitte Duguay Langlais, coordonnatrice du RSIFEOu Réseau de soutien à l'immigration francophone de l'est de l'Ontario .

Les parents nouvellement arrivés n’ont aucune idée des conseils scolaires en Ontario. Ils ne savent pas, par exemple, qu’il y a quatre systèmes d’éducation. Une citation de :Badrieh Kojok, présidente de Parents partenaires en éducation

Soukaina Boutiyeb, la présidente de l’Association des communautés francophones de l’Ottawa ( ACFOAssociation des communautés francophones de l'Ontario Ottawa), est aussi d’avis que la santé du réseau scolaire francophone passe par une bonne communication des services offerts.

Soukaina Boutiyeb, présidente de l’Association des communautés francophones d'Ottawa Photo : Radio-Canada

Étant moi-même une immigrante de première génération, j’ai eu la chance de faire mon école secondaire en français et cela a été grâce à la personne qui a outillé mes parents en leur disant que oui, ça existe bien des écoles en français [en Ontario] , partage-t-elle.

D’autres soutiennent que l'attrait du réseau scolaire majoritaire, en vue d'une meilleure intégration, est parfois plus fort, comme le constate Badrieh Kojok, la présidente de l’organisme Parents partenaires en éducation (PPE).

La présidente du groupe Parents partenaires en éducation, Badrieh Kojok Photo : Radio-Canada

Certains des parents nouvellement arrivés [...] ont peur que leurs enfants ne puissent pas suivre le rythme en allant dans des écoles francophones , dit-elle.

Il s'agit là d’enjeux capitaux pour l'avenir même du réseau scolaire francophone en Ontario, estime Mme Kojok.

Les enfants sont notre avenir, notre futur. C’est sûr qu’en misant sur ces enfants, on mise sur l’avenir de la francophonie, sur l’avenir des écoles francophones, des conseils scolaires francophones en Ontario , insiste-t-elle.

Le sondage, qui sera encore disponible jusqu'à la fin de la semaine de relâche, devrait apporter des réponses claires et des éléments de solutions, souhaite la coordonnatrice du RSIFEOLe Réseau de soutien à l’immigration francophone de l’est de l’Ontario .

Les recommandations des résultats de ce sondage pour nous, c’est de développer des stratégies pour influencer la décision [de la langue d’apprentissage]. C’est pour s’assurer qu’on a toutes les cartes sur la table quand on prend une décision , explique Mme Duguay Langlais.

Avec les informations de Stéphane Leclerc et Frederic Pepin