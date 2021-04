COVID-19 : 1262 nouvelles infections et 2 morts de plus en C.-B.

Dans son bilan de vendredi, la Colombie-Britannique enregistre 1262 nouvelles infections par le SRAS-CoV-2 et 2 victimes de la COVID-19 de plus en 24 heures. Par ailleurs, plus de 1 million de doses de vaccin ont été administrées dans la province jusqu’à présent.

Des 9574 personnes dont l'infection toujours active, 332 sont hospitalisées, dont 102 aux soins intensifs. La plupart des nouveaux cas ont été diagnostiqués sur les territoires des régies de la santé du Fraser (638 cas) et de Vancouver Coastal (358 cas).

La médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique, Bonnie Henry, et le ministre de la Santé, Adrian Dix, ont dévoilé les données les plus récentes sur l’évolution de la maladie dans une déclaration commune vendredi.

Jusqu’à présent, 1 025 019 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées dans la province, dont 87 606 secondes doses. Les personnes de plus de 65 ans, les personnes autochtones de plus de 18 ans, et les personnes qui ont une maladie sous-jacente et qui ont reçu une lettre à cet effet peuvent prendre rendez-vous pour être vaccinées.

Les autorités sanitaires demandent une fois de plus aux Britanno-Colombiens d’éviter les rassemblements à l’intérieur et les voyages non essentiels.

La province compte 109 540 infections par le SRAS-CoV-2 depuis le début de la pandémie, dont 4111 sont dus à un des variants préoccupants du virus, le B.1.1.1.7 (Royaume-Uni), le B.1.351 (Afrique du Sud) et le P1 (Brésil).

Depuis l'apparition du virus dans la province, la COVID-19 a fait 1495 victimes.