Dur début de saison pour les cyclistes et les motocyclistes du Grand Montréal

Trois cyclistes, deux motocyclistes et une piétonne ont perdu la vie cette semaine sur les routes du Grand Montréal.

D'abord, mardi midi, un cycliste âgé de 80 ans a été happé mortellement par un camion semi-remorque à Sorel-Tracy. L'accident s'est produit vers 12 h 40 à l'intersection de la rue Roi et de l'avenue de l'Hôtel-Dieu. Selon la Sûreté du Québec (SQ), les premiers éléments de l'enquête laissent croire que le conducteur du camion n'aurait pas aperçu le cycliste alors qu'il effectuait un virage à droite sur la rue Roi.

Mercredi, vers 15 h, un motocycliste de 65 ans est entré en collision avec une voiture qui venait de lui couper la route à l'intersection de la route 116 et du chemin du Grand-Rang, à Sainte-Marie-Madeleine. Conscient à l'arrivée des services d'urgence, il a succombé à ses blessures à l'hôpital. Tout indique que le conducteur, qui n'a pas été blessé gravement, n'aurait pas vu la moto qui venait sur la route 116, où la vitesse permise est de 90 km/h.

Un jeudi noir

Le lendemain a été marqué par trois autres collisions mortelles.

Une jeune femme est morte à l'orée du jour, jeudi, dans un stationnement près du pont Jacques-Cartier, renversée par un camion à ordures. Photo : Radio-Canada / Simon-Marc Charron

En début de matinée, une piétonne de 26 ans a été renversée dans le Centre-Sud de Montréal par un camion à ordures. L'accident s'est produit vers 6 h 25 dans le stationnement d'un établissement commercial situé à l'intersection du boulevard De Maisonneuve Est et de l'avenue De Lorimier. Selon le récit du SPVMService de police de la Ville de Montréal , la victime aurait fait une chute derrière le camion alors que son conducteur avait entamé une manœuvre de recul.

Un premier cycliste est mort cette année à Montréal, jeudi matin. L'accident s'est produit au coin de Papineau et Saint-Joseph. Photo : Radio-Canada / Simon-Marc Charron

Plus tard, vers 10 h 50, un cycliste de 33 ans est mort happé par une voiture sur Le Plateau-Mont-Royal, à l'angle du boulevard Saint-Joseph et de l'avenue Papineau. Pour une raison encore inconnue, l'automobiliste aurait perdu le contrôle de son véhicule, heurtant un arbre et faisant plusieurs tonneaux. C'est dans cette foulée qu'il a heurté le cycliste, qui est mort sur le coup. Le conducteur, âgé de 32 ans, a aussi été blessé grièvement.

Ensuite, un cycliste de 87 ans a été renversé à son tour à Sainte-Marie-Madeleine, exactement au même endroit que le motocycliste de 65 ans, mercredi, sur la route 116. Transporté dans un centre hospitalier de Montréal, il a succombé à ses blessures au cours de la nuit. La victime, Paul Bélanger, résidait à Saint-Hyacinthe.

Enfin, un autre motocycliste est mort après une embardée vendredi après-midi à Saint-Hugues. Selon la SQSûreté du Québec , l'accident s'est produit vers 16 h 15 sur le rang Bourgchemin Ouest. La victime, un homme d'une quarantaine d'années, aurait perdu la maîtrise de sa motocyclette avant d'effectuer une sortie de route. L'homme était également originaire de Saint-Hyacinthe.

Ça augure mal pour 2021

Tout ça n'est pas tellement réjouissant , admet Laurent Deslauriers, porte-parole de Vélo-Fantôme, un organisme qui installe des vélos blancs à la mémoire de cyclistes décédés.

À l'aube des beaux jours, les gens sont plus dehors; il y a plus de piétons, plus de cyclistes; donc pour les usagers de la route qui sont plus vulnérables, ça augure mal pour 2021 , observe-t-il.

En 2019, 8 cyclistes, 47 motocyclistes et 71 piétons sont morts sur les routes du Québec, selon le bilan routier de la Société de l'assurance automobile du Québec. Son bilan pour 2020 n'a pas encore été publié.

Avec René Saint-Louis et La Presse canadienne