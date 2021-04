La Ville d’Amos obtient 10 M$ de Québec pour son futur parc industriel

La ministre déléguée au Développement économique des régions, Marie-Ève Proulx, en a fait l’annonce vendredi, en compagnie du ministre régional Pierre Dufour et de la députée d’Abitibi-Ouest Suzanne Blais. L’aide provient des sommes de 320 millions de dollars réservées à cette fin sur cinq ans dans le budget 2019-2020 de Québec.

C’est une annonce importante pour la réalisation de la première phase d’un important projet qui fera naître une grande synergie en Abitibi-Témiscamingue. Je crois sincèrement que tous les éléments sont réunis pour offrir une occasion privilégiée de croissance économique pour la Ville d’Amos , a déclaré la ministre Proulx.

Le site du futur parc industriel d'Amos Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Un projet de 32 M$

Le site en question est celui de l’ancienne scierie JE Therrien, dans le secteur ouest d’Amos, qu’il faut d’abord décontaminer. La Ville doit ensuite remettre les infrastructures, comme les rues et canalisations, et le bâtiment de l’ancienne scierie Amexfor à niveau ainsi que développer des terrains industriels et résidentiels de haute densité (multilogements). La Ville prévoit aussi y ériger à terme un centre entrepreneurial et une gare intermodale. Le projet global représente un investissement d’environ 32 millions de dollars.

N’ayez crainte, Mme la ministre, on va livrer la marchandise. La première phase va débuter dès cet été. Une douzaine de terrains industriels seront développés. Quatre terrains avec du logement haute densité seront aussi mis à profit. Ça va débouler très vite. On avait grandement besoin de ces sommes, merci beaucoup , a affirmé le maire Sébastien D’Astous.

Le projet de changement de zonage de la Ville d'Amos Photo : gracieuseté Ville d'Amos

Des besoins criants

Ce projet est le fruit d'un travail de plusieurs années visant à répondre à un besoin criant de terrains pour faire du développement sur le territoire d’Amos. Le site peu utilisé s’avérait idéal, mais sa contamination s’avérait une contrainte majeure.