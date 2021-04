COVID-19 : les camps de vacances dans l'attente d'une directive de la santé publique

Jeudi après-midi, le directeur national de santé publique Horacio Arruda a confirmé que les discussions étaient toujours en cours avec l’Association des camps du Québec.

Malgré la hausse des cas liée aux variants, le Dr Arruda ne met pas une croix pour une deuxième année consécutive sur une saison de camp de vacances, du moins pour le moment. Ce qui va arriver, c’est qu’on va être plus avancés au niveau de la vaccination. Et beaucoup de ces camps-là font des activités à l’extérieur. Il y a des mesures qui pourraient être prises .

Pour l’instant, le décret interdisant aux camps avec séjour de mener leurs activités est toujours en vigueur.

Le directeur national de santé publique du Québec, Horacio Arruda estime que la tenue de camps de vacances cet été est probable. Photo : Ivanoh Demers

Il commence à être tard

Dans la plupart des camps, la préparation à la prochaine saison commence pratiquement dès le départ des derniers campeurs l’année précédente.

À la mi-avril, les inscriptions sont généralement terminées et le personnel est embauché. Mais l’incertitude en a forcé plusieurs à attendre avant d'enclencher le processus.

Selon Réjean Roy du camp Kéno, on étire l’élastique de plus en plus. Il commence à être tard. […] On arrive au moment où certains camps l’an dernier ont pris la décision de ne pas ouvrir avant même que le décret gouvernemental soit connu , explique-t-il.

Gabriel Bigaouette, son homologue aux camps Odyssée, est d’accord. On travaille à l’ouverture de nos camps de façon hypothétique depuis tellement trop longtemps, il faut que ça s’arrête à un moment donné .

Des enfants dans un camp de vacances. Photo : Yan Kaczynski

Mesures et employés

La première raison qui empêche les organismes de pousser plus loin leur préparation est l’incertitude quant aux mesures exactes qui seront prises. Gabriel Bigaouette explique que certaines possibilités sont discutées, comme l’obligation de passer un test de dépistage, ou même une période d'isolement de quelques jours avant le début du camp, mais rien n’est officiel.

De plus, les camps ne savent pas à quelle capacité ils pourront opérer. Ce sont ces éléments-là qui font que plusieurs camps, dont le nôtre, ont choisi de ne pas lancer les inscriptions comme on le faisait , explique Réjean Roy.

L’attente risque aussi de poser des problèmes quant à l’embauche du personnel selon M. Roy, qui estime que la loyauté de ses employés aura ses limites. On arrive au bout du moment où ces jeunes-là, qui sont des étudiants du Cégep, de l’Université, vont devoir fixer leurs plans pour l’été. Même si leur amour du camp est très grand, ça va devenir un enjeu de planification personnelle et de revenu d’appoint .

Un message rassurant

Pour le directeur général des camps Odyssée, la déclaration du Dr Arruda reste toutefois rassurante. L’organisme, qui gère les camps Minogami et Trois-Saumons, s’apprête d’ailleurs à envoyer une communication aux parents.

On va refaire un sondage et si le sondage est positif, on pourrait effectuer une prévente au début mai. […] Si ça continue bien pour la suite et qu’on voit que la situation s’améliore pis que les balises fonctionnent, on ferait les inscriptions réelles au mois de juin , explique Gabriel Bigaouette.