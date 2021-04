Une nouvelle offre dans le transport aérien dans l'Est-du-Québec

Dès le 31 mai, la compagnie offrira des liaisons vers Baie-Comeau, Saint-Augustin et La Romaine sur la Côte-Nord, en plus de Gaspé et vers les Îles-de-la-Madeleine.

Ces nouvelles destinations s’ajoutent à celles de Sept-Îles, de Blanc-Sablon et de Mont-Joli.

Pour le préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté de la Manicouagan, Marcel Furlong, l'arrivée de PAL Airlines vient en quelque sorte remplacer les vols qu'Air Canada offrait jusqu'à l'été dernier.

Les gens qui vont appeler pour avoir une réservation, s'ils ont une compagnie avec laquelle ils peuvent négocier en confiance, c'est un gros atout là. Une citation de :Marcel Furlong, préfet de la MRC de la Manicouagan

L’Est-du-Québec aura désormais une plus grande offre dans le domaine du transport aérien.

Le préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté de La Mitis et président de la Régie intermunicipale de l'aéroport de Mont-Joli, Bruno Paradis, se réjouit de l’arrivée de PAL Airlines.

On va avoir aussi des vols de Mont-Joli jusqu'à Baie-Comeau , note-t-il. Donc on vient augmenter le panier de service, la disponibilité, directement à l'aéroport de Mont-Joli.

En plus de PAL Airlines, l'entreprise Pascan a aussi pris place dans certains aéroports de l'Est-du-Québec dans la dernière année. C'est sans compter la COOP Trek qui souhaite également s'imposer dans la région.

Le maire de Gaspé, Daniel Côté, se questionne toutefois à savoir s’il est possible d’avoir deux joueurs dans sa ville.

Dans l'état de la pandémie, il n'y a pas beaucoup de monde qui se déplace présentement , observe-t-il.

La compagnie PAL Airlines a refusé notre demande d'entrevue, mais indique par courriel qu'elle s'engage à mettre en place des services aériens durables qui répondent aux besoins des communautés qu'elle dessert.

