Les cas actifs de COVID-19 continuent d'augmenter en Alberta

L’Alberta annonce 1521 nouveaux cas de COVID-19 et deux décès supplémentaire, vendredi. Le taux de positivité est de 9,9 %.

La province a également identifié 674 infections liées à des variants au cours des dernières 24 heures.

Le nombre total de cas actifs dans la province est maintenant de 13 059.

Actuellement, 333 personnes sont hospitalisées en raison du virus, dont 83 aux soins intensifs.

Depuis le début de la pandémie, 2007 Albertains ont succombé à la COVID-19.

Cas actifs par zone : Calgary : 6064

Edmonton : 3169

Centre de l'Alberta : 1050

Sud de l'Alberta : 947

Nord de l'Alberta : 1718

111 cas n'ont pas été attribués à une région précise.

Vaccination

Depuis le 7 avril, les Albertains âgés de 16 ans et plus qui sont plus vulnérables à la maladie en raison d'un problème de santé sous-jacent peuvent prendre rendez-vous auprès de Services de santé Alberta ( AHSServices de santé Alberta ) ou auprès des pharmacies participantes pour se faire vacciner en appelant le 811. La liste des conditions de santé admissibles est disponible sur le site Internet de la province.

Les Albertains de 55 à 64 ans qui ne souffrent pas de problèmes de santé peuvent également prendre rendez-vous pour recevoir une dose du vaccin d’AstraZeneca.

Le centre de vaccination à débit rapide mis sur pied au Centre des congrès Telus à Calgary a ouvert ses portes le 5 avril et peut vacciner près de 5000 personnes par jour, selon AHSServices de santé Alberta .

Un centre similaire ouvrira ses portes le 12 avril au centre EXPO à Edmonton

La province indique qu'il est maintenant possible de prendre rendez-vous auprès d’un centre de vaccination à débit rapide à Grande Prairie, Fort McMurray, Red Deer et Medicine Hat.

Jusqu'à présent, 779 817 doses de vaccins ont été administrées en Alberta.