La vaccination sans rendez-vous se poursuit cette fin de semaine en Outaouais

Les résidents de l'Outaouais de 55 ans et plus qui désirent recevoir le vaccin d'AstraZeneca pourront continuer de le faire, sans rendez-vous, samedi et dimanche, au Palais des congrès.

Samedi et dimanche, 500 coupons par jour seront offerts dès 7 h. Et la santé publique envisage de maintenir ce système sans rendez-vous, alors que d’autres régions ont décidé de l’abandonner.

De notre côté, on va de l’avant avec le sans rendez-vous pour l’AstraZeneca. [...] On aimerait que tous nos sites puissent en distribuer. On est conscient que la situation épidémiologique est très inquiétante, donc pour nous, c’est une priorité de vacciner toute la population qui y a droit , explique la coordonnatrice de la vaccination COVID-19 en Outaouais, Frédérique Morin.

Après une première journée compliquée, jeudi, du fait du nombre important de Gatinois venus essayer de mettre la main sur l’un des 500 coupons de vaccination, la deuxième journée de vaccination sans rendez-vous pour les personnes de 55 à 79 ans qui désiraient recevoir l’AstraZeneca s’est mieux déroulée, assure-t-elle.

Ça s’est très bien passé par rapport à hier. On avait mis en place des effectifs de plus, on avait revu un peu notre fonctionnement. On s’attendait à recevoir encore beaucoup de gens aujourd'hui, donc on était prêt. On a commencé la distribution dès 7 h et on a remis les coupons deux fois plus vite , raconte Mme Morin.

Vers 10 h, les 500 coupons avaient été remis.

Les délais d’attente pour recevoir le vaccin ont également été moindres, selon la coordonnatrice de la vaccination COVID-19 en Outaouais.

Mais vers 18 h, une importante file était encore visible à l'extérieur du Palais des congrès.

Un système hybride dès lundi

L’opération se poursuivra samedi et dimanche au Palais des congrès, avant que soit mis en place un système hybride à compter de lundi.

Dès lundi, on va donner la chance aux gens de prendre rendez-vous via Clic santé et aussi de venir prendre un coupon comme dans les deux derniers jours , indique Mme Morin.

Le Palais des congrès sera toutefois le seul site de vaccination à fonctionner de cette façon, précise le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais.

Dans les autres sites, il sera toutefois possible, dès vendredi soir, pour les 55 ans et plus, de prendre rendez-vous sur Clic santé pour y recevoir le vaccin AstraZeneca à partir du 12 avril.

Parallèlement, les vaccins Pfizer et Moderna continueront d’être offerts dans tous les sites, ouverts cinq jours par semaine, sur rendez-vous, ajoute Mme Morin.

D’autres doses la semaine prochaine

L’Outaouais a reçu quelque 9300 doses du vaccin AstraZeneca acheminé aux quatre coins de la province, cette semaine.

Celles-ci devraient toutes avoir trouvé preneur dans le courant de la semaine prochaine, selon les autorités de santé publique locales.

On devrait en recevoir d’autres dans le courant de la semaine prochaine. On a déjà fait notre demande , assure toutefois la coordonnatrice de la vaccination COVID-19 en Outaouais.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais rappelle aux personnes qui auraient un rendez-vous, mais qui se présenteraient au Palais des congrès pour obtenir un coupon d’en aviser la centrale de rendez-vous afin de donner la chance à quelqu’un d’autre de recevoir le vaccin .

Avec les informations de Frederic Pepin