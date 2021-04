Une année difficile pour faire son miel en Alberta... même pour les apiculteurs

Habituellement, la province reçoit ses abeilles en paquets de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. Les restrictions de vols ont freiné cette importation.

Selon la directrice de la Commission des apiculteurs de l'Alberta (ABC), Connie Phillips, certains grands importateurs s'attendent à recevoir à peine un sixième des abeilles qu'ils ont l'habitude d'importer.

Ce serait même le meilleur des cas, dit-elle, parce que ils risquent aussi de n'en recevoir aucune.

Ce mois, il y a un importateur qui doit recevoir 14 grosses palettes, contenant plus de 630 paquets d'abeilles chacune. Il va peut-être en recevoir 2. Une citation de :Connie Phillips, directrice de l' ABC Commission des apiculteurs de l'Alberta

L'Alberta est un leader mondial dans la production de miel. Photo : Radio-Canada / Allison Van Rassel

Moins de miel

Le miel est en quelque sorte pour l'Alberta ce que le sirop d'érable est pour le Québec. La province de l'ouest produit le tiers du miel canadien et est connue mondialement dans cette industrie.

Or, sans l'arrivée de celles qu'on appelle souvent les mouches à miel , il y aura inévitablement des baisses importantes dans la production.

En général, on compte 30 000 ruches pour les producteurs commerciaux, mais maintenant, c'est 20 000 de moins , précise Connie Phillips.

L'an dernier, la production de miel au Canada a baissé de 30 %.

Certaines industries comme celles du canola et des bleuets en Colombie-Britannique vont également connaître des difficultés, explique la directrice de l' ABCCommission des apiculteurs de l'Alberta , parce qu'elles s'appuient sur les abeilles de l'Alberta pour la pollinisation.

Solutions d'urgence

Le monde de l'apiculture a la réputation d'être fluctuant, dit Connie Phillips. Elle soutient toutefois que les apiculteurs sont débrouillards.

Pour l'instant, ils se tournent souvent vers des solutions comme la division des ruches, une méthode qui consiste à faire naître une deuxième colonie d'abeilles à partir d'une seule ruche. Toutefois, le processus est lent et loin d'être idéal.

De plus, l'ABC a demandé une exemption d'urgence à l'Agence canadienne d'inspection des aliments pour recevoir des abeilles du nord de la Californie.

Les apiculteurs et les apicultrices jouent un rôle essentiel pour la survie des abeilles. Photo : iStock / Milan_Jovic

Une approche locale pour l'avenir?

Ce genre de solutions temporaires ne concerne pas Bert Blouin, un passionné des abeilles.

Cela fait peut-être 15 ans que je n'ai pas importé d'abeilles parce que je les produis moi-même. Je ne compte pas sur les autres! Une citation de :Bert Blouin, apiculteur

Il le dit en riant, mais son autonomie lui épargne bien des problèmes. Un bon nombre de ses abeilles sont en bonne santé et il s'attend à une année plutôt fructueuse, avec une perte d'environ 25 % de ses abeilles, ce qui est à peu près la moyenne.

Même si les choses vont bon train pour lui, Bert Blouin compatit avec les nouveaux apiculteurs.

Bert Blouin est un passionné qui ne compte pas les heures passées auprès de ses abeilles. Il fait partager sa passion et vend son miel sur les marchés fermiers de la région de Calgary. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

Certains apiculteurs qui commencent juste cette année comptaient sur les abeilles de l'autre côté du monde, parce que c'est le printemps là-bas , affirme-t-il.

Même si les températures plus basses en Alberta présentent certains défis pour l'élevage local, c'est une idée qui sourit de plus en plus à l' ABCCommission des apiculteurs de l'Alberta .