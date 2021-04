COVID-19 : 358 nouveaux cas et 6 morts en Saskatchewan

La Saskatchewan annonce 6 décès et 358 cas supplémentaires de la COVID-19, dans son bilan publié vendredi.

L’une des personnes décédées était âgée d’une quarantaine d'années et habitait à Regina, quatre personnes étaient âgées entre 70 et 79 ans tandis qu’une autre avait plus de 80 ans.

Sur les nouveaux cas enregistrés, 64 ont été détectés à Saskatoon et 108 à Regina.

Selon les autorités sanitaires, 32 958 personnes se sont remises de la maladie et le nombre de cas actifs est maintenant de 2337.

Le gouvernement fait également état de 206 hospitalisations à travers la province, dont 43 personnes aux soins intensifs.

Les autorités indiquent également qu’elles ont effectué 3914 tests de dépistage le 7 avril, ce qui porte à 697 515 le nombre total de tests effectués dans la province.

Vaccination

La province a administré jeudi 11 634 doses de vaccin contre la COVID-19 pour un total de 256 280 doses.

Le plus grand nombre de doses a été administré dans la ville de Saskatoon avec 3328 et à Regina avec 1716.