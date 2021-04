Star Académie: une expérience enrichissante pour Rosalie Ayotte

En entrevue à l’émission En direct elle confiait qu’elle y a appris l’assiduité. Lorsqu’elle prépare un spectacle, elle dispose de beaucoup de temps pour apprendre et pour travailler ses chansons. Mais, pour participer à une émission hebdomadaire, le temps d’apprentissage est extrêmement réduit : Ça nous permet vraiment de travailler super fort, parce que souvent on a seulement deux ou trois jours pour apprendre les chansons qu’on va faire aux variétés. Je pense que c’est quelque chose qui va être utile dans le futur. a confié Rosalie Ayotte. Elle a fait remarquer que dans le travail de scène, il est impossible de tout prévoir à l’avance. Cet apprentissage lui sera fort utile pour l'avenir.

Apprendre vitesse grand V

Au fil des prochaines semaines, les candidats se feront de moins en moins nombreux. Ceux qui auront le bonheur de rester dans l’aventure devront mettre les bouchées doubles, pour combler le temps d’antenne. Rosalie Ayotte ne ressent pas de pression supplémentaire : J’ai pas l’impression que ça va trop vite au contraire. Ça me rend encore plus fière de me dire que j’ai été capable de le faire. C’est quelque chose qui me fait sentir encore mieux. Elle ajoute que si d’autres plateaux de télévision font appel à ses talents, elle sera confiante grâce à ces apprentissages.

Le cadeau du public

Un des beaux moments que Rosalie Ayotte a vécu grâce à l’émission, c’est lorsqu'elle a reçu un accueil chaleureux pour la chanson qu’elle avait composée. Elle savait qu’elle prenait un risque en interprétant une chanson inconnue du public. Les commentaires positifs qu’elle a reçus l’ont d’abord surprise, mais surtout, lui donnent un bel élan pour la suite : Le fait d’avoir eu la chance de faire ma compo, j’ai vraiment l’impression que ça m’a permis de me dévoiler encore plus complètement, à travers cette aventure. Même si je montrais que j’étais capable de chanter, j’étais capable de faire différents styles, la compo c’est vraiment ce que j’ai envie de faire dans la vie. Ça m’a permis de m’épanouir, puis je me sens de mieux en mieux.

Même si l’aventure Star Académie n’est pas terminée pour Rosalie Ayotte, elle sait d’ores et déjà qu’elle est sur la bonne voie.