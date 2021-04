Plus de laissez-passer pour les Saguenéens en première ronde

Les Saguenéens de Chicoutimi ne bénéficieront plus d'un laissez-passer en première ronde des séries éliminatoires de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) alors qu'ils affronteront le Phoenix de Sherbrooke dans une série trois de cinq à partir du 23 avril.

Ce changement résulte d'un nouveau format des séries, car actuellement cinq équipes du Québec sont à l'arrêt en raison de la COVID-19. Des cas ont été répertoriés à Gatineau et Québec, tandis que Baie-Comeau, Blainville-Boisbriand et Rimouski sont en isolement préventif pour 14 jours.

Initialement, les deux meilleures équipes des deux divisions québécoises entraient en scène seulement en deuxième ronde. Ce scénario a changé. Les équipes établies au Québec vont désormais débuter leur poursuite de la Coupe du Président le 23 avril. Les 12 équipes vont maintenant participer à la première ronde pour éviter une longue période d’inactivité , a fait savoir Maxime Blouin, directeur des communications et relations médias pour la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec .

Plutôt que d'y aller par division, les affrontements seront déterminés en fonction du classement général et en fonction du pourcentage de points. Ainsi, Val-d'Or (1), qui avait la meilleure fiche, jouera face à Baie-Comeau (12) et les Saguenéens, deuxièmes au classement, retrouveront le Phoenix de Sherbrooke. Lors du dernier événement en environnement protégé, les Saguenéens s'étaient inclinés deux fois contre le Phoenix en trois matchs. Je pense que c'est possiblement une très bonne chose. Ça va être beaucoup plus facile de démontrer à nos joueurs qu'on se doit de prendre cette équipe là au sérieux que ça l'était lors de la dernière bulle lorsqu'on a joué contre eux , a indiqué l'entraîneur-chef, Yanick Jean, en entrevue à Radio-Canada peu de temps après l'annonce du nouveau format.

Selon la mouture précédente, les séries auraient débuté le 8 avril au Québec. Elles avaient été retardées en début de semaine. Dans les Maritimes, les séries s'amorceront le 4 mai. L'équipe championne dans cette division retrouvera trois équipes du Québec en demi-finale, où la formule de tournoi à la ronde a été abandonnée, étant donné qu'il y aura maintenant quatre équipes à cette étape plutôt que trois. La finale doit se terminer au plus tard le 20 juin. Évidemment, tout dépendra de l'état de la pandémie au Québec et dans les Maritimes, ainsi que de la situation dans les équipes, d'ici là.