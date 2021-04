Un bel élan pour une saison de golf hâtive

Les joueurs étaient nombreux vendredi à peaufiner leur élan, le sourire aux lèvres en cette période plutôt morose.

Financièrement, les propriétaires de clubs de golf sont aussi gagnants. Ils bénéficieront de presque un mois de plus pour la saison 2021.

Effectivement, l'engouement est là. C'est le fun comme on peut voir, moi c'est seulement ma septième saison, mais selon plusieurs membres ce serait un record, un champ de pratique aussi de bonne heure , a estimé Stéphane Maltais, directeur général du club de golf Saguenay Arvida à Jonquière.

Plusieurs personnes travaillaient sur leur élan vendredi après-midi au club de golf Le Ricochet à Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Flavie Villeneuve

Le club de golf Le Ricochet, à Chicoutimi, ouvrira même son petit terrain (par 3) dès samedi. Et actuellement il a déjà fallu instaurer un système pour gérer l'achalandage. On a instauré ça à cause de l'achalandage pour le champ de pratique : c'est 40 minutes dès qu'ils ont frappé dans une balle, car il y a tellement d'affluence, on veut que tout le monde puisse en profiter , a expliqué Alain Filion, directeur général du club.

Le masque obligatoire

Si aujourd'hui la pratique du sport est en solo, il y a une ombre au tableau pour la saison prochaine. Actuellement, le port du masque est obligatoire lors d’activités extérieures pratiquées par deux personnes ou plus ne résidant pas à la même adresse. Cette nouvelle règle pour les paliers rouge et orange est en vigueur depuis jeudi. Ceci signifie donc que si les règles ne changent pas d'ici l'ouverture des terrains, les joueurs devraient théoriquement porter le masque en tout temps partout sur le terrain s'ils jouent en groupe de deux à quatre, peu importe que les deux mètres soient respectés ou pas. Il est possible que des ajustements soient apportés d'ici là.

Les terrains du parc de l'île Sainte-Anne, à Alma, sont ouverts. Photo : Ville d'Alma

Du tennis à Alma

Par ailleurs, les terrains de tennis et de pickleball à Alma sont désormais tous ouverts. L'annonce a été faite par communiqué vendredi après-midi.

Il s’agit d’une avance de trois semaines sur le calendrier, puisque de coutume, ces terrains sont prêts au début du mois de mai. Je félicite tous les membres du personnel qui ont su profiter du printemps hâtif pour rendre accessible rapidement ces installations aux nombreux amateurs , s'est réjoui François Carrier, conseiller municipal et président du comité des loisirs.

Les terrains seront éclairés jusqu’à 21 h de manière à respecter le couvre-feu. Le temps d’utilisation de chaque terrain est limité à 60 minutes.

Avec Flavie Villeneuve