Un blessé grave dans un accident sur l'autoroute 55 au Centre-du-Québec

Vers 10 h, un automobiliste qui circulait en direction nord aurait dévié de sa voie pour une raison inconnue et percuté un camion qui circulait dans l'autre direction, selon la Sûreté du Québec (SQ)

Le conducteur du véhicule, un homme âgé d’une quarantaine d’années, a été transporté à l'hôpital avec des blessures graves, mais on ne craint pas pour sa vie.

Un incendie s’est déclaré dans le camion, mais il a rapidement été maîtrisé, selon la SQSûreté du Québec . Le conducteur de la bétonnière a subi des blessures mineures.

À 14 h, la 55 était toujours fermée dans les deux directions entre l’autoroute 20 et le kilomètre 153. Un détour a été prévu pour les automobilistes.

Un patrouilleur en enquête collision est sur place pour analyser la scène et déterminer les causes et les circonstances de cette collision, indique la SQSûreté du Québec . Le ministère des Transports du Québec et Environnement Québec sont aussi sur les lieux

À cet endroit, l'autoroute 55 comporte une voie par direction, précise la Sûreté du Québec.