Une mère de famille meurt dans un accident de voiture

Une campagne de financement GoFundMe a été lancée par la famille d’une femme de 36 ans morte dans un accident de voiture mardi et qui laisse derrière elle six enfants.

Sheena Hearn, originaire d'Eatonia, est la seule victime de l’accident survenu sur l’autoroute 21, à 2 kilomètres au sud de la ville de Kindersley. La cause n’en est pas encore connue, mais une enquête de police est en cours.

La jeune femme était la mère de six enfants, âgés de 1 à 12 ans. Selon leur tante, Ty-Ara Fossum, le mort de leur mère les bouleverse, en particulier la petite fille de 3 ans qui demande encore à parler avec sa maman.

Notre priorité est d'assurer la sécurité de ces enfants , explique Mme Fossum.

Le plus jeune fils de Sheena Hearn, âgé de 1 an, n'aura des souvenirs de sa mère qu'à travers les photos et les histoires de sa famille.

Ty-Ara Fossum et son mari, qui ont eux-mêmes trois enfants, ont la garde des six enfants depuis mercredi. En tout, ils sont maintenant responsables de neuf enfants.

Notre communauté et la province nous soutiennent vraiment. Une citation de :Ty-Ara Fossum, sœur de la victime

Les communautés de Melville et d'Eatonia se sont unies pour aider les enfants à traverser cette épreuve. À leur arrivée dans leur domicile de Melville avec les jeunes orphelins, Ty-Ara et son mari ont eu la surprise de trouver leur réfrigérateur rempli de nourriture, ainsi que des fournitures scolaires pour les enfants et des boîtes remplies d’habits.

La jeune femme est morte mardi dans un accident de la route. (archives) Photo : Capture d'écran

La famille a également créé une page de financement GoFundMe pour mettre de l'argent de côté pour l'éducation des enfants Hearn.

Je ne veux pas qu'ils s'inquiètent pour leur avenir ou qu'ils se demandent comment ils pourront aller à l'école sans parents à leurs côtés , explique leur tante.

Les jeunes enfants de la victime restent sous le choc. Dans l'épreuve qu'ils traversent, ils peuvent déjà compter sur leur famille et sur les généreuses communautés qui les entourent.

Avec les informations de Mickey Djuric