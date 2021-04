Huit nouveaux cas de COVID-19 et un autre décès au Nouveau-Brunswick

Le coronavirus a fauché la vie d'un autre Néo-Brunswick de la région d'Edmundston et causé huit infections supplémentaires. On ne compte aucune nouvelle hospitalisation ni rémission vendredi.

La personne décédée, âgée d'une soixantaine d'années, devient la 32e victime de la COVID-19 dans la province et la deuxième en moins d'une semaine. Au total, 17 personnes de la région d'Edmundston ont perdu la vie aux mains du virus depuis le début de la pandémie.

Six cas dans la région d'Edmundston, dont un dans une garderie

Parmi les huit nouveaux cas signalés, six ont été dépistés dans la zone 4, la grande région d'Edmundston. Trois d'entre eux font l'objet d'une enquête, dont un à la Garderie des P’tits Amis à Edmundston.

Un cas de COVID-19 a été confirmé à la garderie des P'tits Amis à Edmundston vendredi. Photo : Capture d’écran - Google Map

La santé publique procède actuellement à la recherche de contacts étroits tandis que l'établissement est fermé.

Si la santé publique ne communique pas directement avec vous, cela signifie que vous n’êtes pas considéré comme un contact étroit , précise le gouvernement.

La santé publique a aussi recensé des sources d'exposition au virus à deux endroits à Edmundston, soit à la Banque Royale de la rue Saint-François le 1er avril et à la pharmacie Shoppers Drug Mart du boulevard Hébert le 5 avril.

Un des nouveaux cas annoncés vendredi s'ajoute à la région de Moncton et fait l'objet d'une enquête. L'autre, lié au voyage, est un résident de la région de Fredericton.

Toujours autant d'hospitalisations

On compte 13 rétablissements au cours des dernières 24 heures, ce qui porte à 140 le nombre de personnes toujours atteintes de la maladie respiratoire.

La veille, un record de 20 personnes étaient hospitalisées et 19 le sont toujours vendredi. Treize d'entre elles reçoivent des soins intensifs.

Treize Néo-Brunswickois atteints de la COVID-19 luttent pour leur vie aux soins intensifs vendredi. Photo : CBC / Evan Mitsui

La troisième vague propulsée par la progression des variants du virus s'avère déferlante au Canada. L'Ontario atteint un sommet de 4227 nouveaux cas vendredi. Le Québec en recense pour sa part 1683.

Début des cliniques du vaccin AstraZeneca

En date de vendredi, 127 639 Néo-Brunswickois avaient reçu au moins une dose de vaccin, ce qui représente 19,3 % de la population en âge d'être vaccinée.