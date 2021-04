En 1989, le prince Philippe rendait visite aux Sherbrookois

C’est le cas de Jean-Paul Pelletier, qui fut maire de Sherbrooke de 1982 à 1990.

Le prince Philippe était venu à Sherbrooke visiter un ami. À ce moment-là, nous l’avions invité à venir à l’hôtel de ville pour rencontrer les membres du conseil , se remémore-t-il.

Cette visite a bien été accueillie par les citoyens, selon lui.

À l’époque, tout le monde était très joyeux de l’idée, se réjouissait du fait que le prince était chez nous. Il y avait une grande fébrilité. Une citation de :Jean-Paul Pelletier, maire de Sherbrooke de 1982 à 1990.

L’ancien maire avait aussi été impressionné par cette visite royale

C’était un personnage absolument formidable. Il avait une grande personnalité, et rendait tout le monde à l’aise autour de lui. Ce n’était pas difficile de jaser avec lui [...] Il questionnait beaucoup sur la Ville , raconte-t-il.

Jean-Paul Pelletier a été en contact avec le prince à quelques occasions par la suite, et il soutient que ce dernier avait de bons souvenir de la ville. Il venait assez fréquemment dans la région, mais cela avait été la fois que nous avions été impliqués ,

De lourds protocoles

Jean Perrault, qui était conseiller municipal lors de la visite et qui est ensuite devenu maire de Sherbrooke en 1994, se souvient aussi très bien du prince.

C’était très compliqué, quand on s’adressait à ses aides. Il fallait que les femmes portent des chapeaux et des gants. On ne pouvait pas lui donner la main s'il ne nous tendait pas la main .

À l’arrivée du prince Philippe, tous ces protocoles ont cependant paru beaucoup moins lourds, remarque-t-il.

J’ai une photo avec lui où il me tend la main. Je lui réponds, évidemment, et on échange. C’était beaucoup plus simple que ce que les aides nous avaient dit qu’on n’avait pas le droit de faire.

Comme M. Pelletier, il dit avoir été charmé par ce visiteur.

C’était un monsieur charmant, un grand monsieur, très élégant. [...] Il connaissait les Eastern Townships. On a eu la chance de parler avec lui, et je pense que c’était un moment, aujourd’hui, avec son décès à 99 ans…ça fait plusieurs années que je l’ai rencontré, mais ça a été un grand honneur pour moi de le faire , conclut-il.

Une allée Prince-Philippe?

Après sa visite, les élus sherbrookois de l'époque avaient souhaité nommer l’allée qui relie l’hôtel de ville à la rue Wellington allée Prince-Philippe , en son honneur.

Ce n’est toutefois pas encore fait, souligne David Lacoste, directeur général du Musée d’histoire de Sherbrooke. Pour officialiser un nom en toponymie, il faut que la personne soit décédée. Il y a une volonté du conseil de ville de 89 qu’il faudra respecter, mais pour nommer l’espace "allée Prince-Philippe”, il faudra attendre encore un an après le décès , explique-t-il.

Après sa visite, les élus sherbrookois avaient voulu nommer l’allée qui relie l’hôtel de ville à la rue Wellington « allée Prince-Philippe ». Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

Un héritage « moderne »

Le prince Philippe aura réussi à moderniser l'image de la royauté dans les années 60, a expliqué André Poulin, chargé de cours en histoire à l'Unverisité de Sherbrooke et spécialiste du Royaume-Uni.

C’est lui qui a fait introduire… il y a des émissions de télévision qui présentaient la famille royale. Philippe avait cru que ça allait permettre à la famille royale de devenir moderne, si on veut, car il avait peur que l’institution soit en déclin après la Seconde Guerre mondiale raconte-t-il.

En même temps, il a joué un rôle très effacé, car il n’avait pas de rôle officiel à part d’être le mari de la reine. Il était peut-être son conseiller privé, mais officiellement, ce n’est pas quelqu’un qui avait accès aux documents officiels , ajoute-t-il.

Il souligne toutefois son rôle de partenaire indéfectible de la reine.

Il semblait vraiment être un roc pour Élisabeth II, et même elle le disait souvent, que c’était vers lui qu’elle se retournait lorsqu’il y avait des décisions importantes à prendre. Une citation de :André Poulin, chargé de cours en histoire et spécialiste du Royaume-Uni à l’Université de Sherbrooke

La reine Elisabeth II et le prince Philippe arrivent à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Montréal. (Archives) Photo : La Presse canadienne / HAYES

Des funérailles en temps de COVID-19

André Poulin remarque également que la famille royale commence déjà à s’organiser pour rendre hommage au prince en temps de COVID-19.

Déjà ce matin, ils ont, comme la tradition, mis une affiche devant le palais de Buckingham pour annoncer le décès. Mais ils l’ont vite retirée, car ils avaient peur qu’il y ait un rassemblement monstre [...] C’est sûr qu’ils vont vouloir faire des funérailles protocolaires, mais le contexte COVID peut entraîner une nouvelle forme de cérémonie.

D’après les informations de Brigitte Marcoux