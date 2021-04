COVID-19 : Ottawa fracasse son record de cas quotidiens, 3 morts de plus en Outaouais

Ottawa fracasse à nouveau son record de cas quotidiens de COVID-19, vendredi, avec 242 nouvelles infections. En Outaouais, la santé publique rapporte 120 nouvelles infections et trois décès supplémentaires. L'est ontarien enregistre, de son côté, deux décès de plus.

Ce nouveau record à Ottawa survient moins d'une semaine après qu'un record de cas quotidiens ait été atteint. Le samedi 3 avril 2021, Santé publique Ottawa ( SPOSanté publique Ottawa ) faisait état de 240 nouveaux cas.

Le précédent record dans la capitale fédérale avait été établi le 9 janvier, alors que 234 infections étaient signalées.

Selon les données disponibles vendredi, depuis le début de la pandémie, 19 030 personnes ont contracté la maladie. SPOSanté publique Ottawa rapporte également un décès supplémentaire, portant à 471 le nombre total de victimes dans la ville depuis le début de la pandémie.

À l’heure actuelle, 2023 personnes sont toujours atteintes de la maladie et 71 sont hospitalisées, dont 24 se trouvent aux soins intensifs.

Le nombre d’éclosions en cours dans la capitale se chiffre désormais à 45.

Un record a aussi été fracassé pour l'ensemble de la province, vendredi. L'Ontario a dépassé la barre des 4000 nouveaux cas en une journée pour la première fois depuis le début de la pandémie, avec 4227 nouveaux cas et 18 morts.

Trois décès de plus en Outaouais

De l'autre côté de la rivière des Outaouais, la santé publique rapporte 120 nouvelles infections, vendredi, et trois décès de plus attribués à la COVID-19 en Outaouais.

Le nombre de personnes ayant perdu la vie depuis le début de la pandémie est maintenant de 178. Parmi les nouvelles victimes, deux sont décédées à domicile, selon le Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) de l’Outaouais.

Au total, 8713 personnes ont contracté la COVID-19 en Outaouais depuis mars 2020.

Actuellement, 38 personnes sont hospitalisées à cause de la COVID-19 et cinq se trouvent aux soins intensifs, selon le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais.

Alors que les délais pour l'obtention de résultats de dépistages continuent d'être élevés, le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Christian Dubé, promet un retour des résultats de tests de dépistage en 24 h d’ici les prochaines semaines.

Relativement à la présence de variants en Outaouais, on compte 1097 cas présumés, une importante augmentation relativement aux 979 cas présumés rapportés jeudi.

Parmi ces cas, 44 ont été confirmés par séquençage dont 39 du variant B.1.1.7, apparu au Royaume-Uni, et cinq du variant B.1.525 du Nigéria.

En point de presse, vendredi, le maire Maxime Pedneaud-Jobin a réitéré l’importance de se faire vacciner le plus rapidement possible.

Ça n'a jamais été aussi grave depuis le début de la pandémie , a soutenu le maire de Gatineau. Il faut qu'on se ressaisisse. Pour moi, les prochaines semaines sont importantes et je pense que les mesures spéciales encore en vigueur, c’est ça qui va aider.

Jeudi, Québec a annoncé le prolongement jusqu'au 18 avril des mesures de sécurité en vigueur notamment à Gatineau et dans la MRCMunicipalité régionale de comté des Collines-de-l'Outaouais.

Le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, invite la population à prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre la COVID-19. Photo : Radio-Canada

Le maire se dit toutefois inquiet du taux de positivité du virus dans la région qui se trouve à 8 %, selon les dernières statistiques de l’Institut national de santé publique du Québec ( INSPQInstitut national de santé publique du Québec ).

Pendant un an, on a été parmi les meilleurs, mais là ça s'est inversé et c'est sûr que c’est inquiétant parce qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Une citation de :Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau

Les 10 prochaines semaines sont extrêmement importantes parce que ça nous donne accès à la vaccination. Il faut se rendre à la fin juin avec le moins de souffrance possible et le mois de décès possible et d'avoir un réseau de la santé qui peut gérer les cas COVID, mais aussi qui peut gérer les autres situations , a-t-il conclu.

Deux décès de plus dans l'est ontarien

Dans l'est ontarien, après un record de nouveaux cas, jeudi, la croissance ralentit un peu, vendredi, avec 23 nouvelles infections rapportées par le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO).

Actuellement, 382 personnes sont toujours atteintes de la COVID-19 dans la région, dont 36 sont hospitalisées. Le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario indique que sept personnes hospitalisées se trouvent aux soins intensifs.

Vendredi, deux décès supplémentaires sont rapportés par les autorités de santé publique. Le bilan des victimes de la COVID-19 dans l'est ontarien est de 86 morts, depuis le débit de la pandémie.

Le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario rapporte également que 15 éclosions sont en cours dans la région.

Avec les informations de Frédéric Pepin