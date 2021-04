Le rappeur DMX est décédé à l'âge de 50 ans

Selon l'hôpital White Plains, à New York, où il était hospitalisé depuis une semaine, le rappeur a rendu l'âme à la suite d'un arrêt cardiaque catastrophique .

Dans une déclaration publiée après sa mort, ses proches affirment que DMX est mort avec sa famille à ses côtés après avoir été placé sous assistance respiratoire ces derniers jours .

Le chanteur, bien connu des amateurs de musique rap, luttait contre la toxicomanie depuis son adolescence. Il avait annulé une série de concerts pour suivre une cure de désintoxication en 2019.

Le rappeur avait été admis d'urgence à l'hôpital le 2 avril dernier et mis en réanimation à la suite d'une crise cardiaque. DMX était maintenu depuis sous assistance respiratoire.

Le chanteur a connu des débuts éclatants en 1998 avec son premier album, It's Dark and Hell Is Hot, qui s'est retrouvé au premier rang du palmarès Billboard aux États-Unis dès la première semaine de sa parution.

Quatre autres de ses albums ont trouvé une place au palmarès : ... And Then There Was X, Flesh of My Flesh, Blood of My Blood, The Great Depression et Grand Champ. Il a aussi été finaliste trois fois pour un prix Grammy.

DMX poursuivait également une carrière d'acteur amorcée en 1998. On l'a notamment vu dans Belly, Roméo doit mourir (Romeo Must Die), Blessures fatales (Exit Wounds) et Un pied dans la tombe (Cradle 2 the Grave).