Cinq cas de COVID-19 s’ajoutent dans la Manicouagan

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord recense cinq nouveaux cas de COVID-19, tous dans la MRC de Manicouagan.

Le nombre de cas actifs dans la région passe à 22, selon les données du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux .

Ceux-ci se trouvent principalement dans les MRCMunicipalité régionale de comté de la Haute-Côte-Nord, de Manicouagan et Caniapiscau. Un cas a également été recensé dans la communauté innue de Pessamit, qui a restreint l’accès à son territoire.

Répartition des cas par MRC : Golfe-du-Saint-Laurent (Basse-Côte-Nord) : 6

Caniapiscau : 9

Haute-Côte-Nord : 36

Manicouagan : 121 (+5)

Minganie : 18

Sept-Rivières : 192

Une personne est toujours hospitalisée dans la région en lien avec la COVID-19.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux surveille également une nouvelle éclosion impliquant quatre cas dans le milieu de la construction. Quatre autres éclosions sont également en cours dans des milieux de travail et de sports et loisirs.

Un cas a été détecté en milieu scolaire et une bulle classe a été retirée dans une école secondaire.

Le centre de santé juge la situation très préoccupante. Le médecin-conseil en santé publique au CISSS de la Côte-Nord, Richard Fachehoun, affirme qu'avec la présence de variants dans la région, la situation pourrait se dégrader rapidement si les mesures sanitaires ne sont pas suivies.

Au total, 382 cas de COVID-19 ont été confirmés sur la Côte-Nord depuis le début de la pandémie.

Vendredi, aucun nouveau cas de variants de la COVID-19 n’est recensé dans la région par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

À l’échelle provinciale, les autorités sanitaires recensent 1683 nouveaux cas de COVID-19 au cours des dernières 24 heures et 8 décès supplémentaires.

La vaccination se poursuit

Dans les dernières 24 heures, 818 personnes ont été vaccinées dans la région, ce qui porte le nombre de doses administrées à 31 223.

D’ailleurs, la vaccination sans rendez-vous pour les personnes âgées de 55 à 79 ans qui souhaitent recevoir le vaccin d’AstraZeneca a débuté vendredi matin à Baie-Comeau et se poursuit samedi à Sept-Îles.